Общество

Корь среди кадетов: главный санврач Акмолинской области объяснил массовое заражение

санврач объяснил массовое заражение кадетов в Акмолинской области, фото - Новости Zakon.kz от 11.02.2026 22:52 Фото: Zakon.kz
Главный санврач Акмолинской области Серик Омарханов заявил о том, что корь в учебном заведении Щучинска разгулялась столь масштабно потому, что о ней вовремя не сообщили специалистам, сообщает Zakon.kz.

Об этом он рассказал КТК.

"С 12-го числа по 22-е – это если были единичные случаи, то 22-го числа массово там пошло уже: за один день 44 обращения было, и, соответственно, после этого, уже до 50, до 60 человек в день обращались. В данном случае, конечно, здесь поздняя реакция со стороны медицинских работников данного учебного заведения имела место быть". Руководитель Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области Серик Омарханов

В конце января с симптомами кори в больницы Кокшетау обратилось больше 90 заболевших. Трое попали в реанимацию. Всего же опасный вирус коснулся около 300 человек – это и курсанты, и военнослужащие, которые оказались в госпитале и на карантине.

Как уточняется, в данное время в клиниках остается только 20 пациентов, остальных уже выписали. Местные жители задаются вопросом: "Почему допустили такие масштабы заражения?". Выяснилось, что среди учеников военного колледжа были и непривитые дети.

В Министерстве обороны заявили, что в трудной ситуации сделали все возможное.

"С первого дня регистрации заболевания в очаг были направлены специалисты Главного военно-медицинского управления, филиала Санитарно-эпидемиологического центра Вооруженных сил, а также военных медицинских учреждений для проведения необходимых противоэпидемических мероприятий. Заболеваемость связана с ростом числа случаев кори среди гражданского населения, а также с тем, что кадеты и воспитанники находились в каникулярном отпуске в конце декабря и начале января, откуда, предположительно, и был завезен вирус". Замначальника Главного военно-медицинского управления ВС РК Нурлан Дузумбетов

Ранее сообщалось, что в военном колледже имени Шокана Уалиханова в Щучинске зафиксировано массовое заболевание корью среди курсантов. Десятки учащихся были госпитализированы.

