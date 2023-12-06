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Законодательство РК

Корь в Академии Нацгвардии СКО: число инфицированных выросло до 43

Казахстан Северо-Казахстанская область корь Нацгвардия Академия Минздрав Фото: freepik
По данным Минздрава, среди курсантов Академии Национальной гвардии в Петропавловске выросло число инфицированных корью, передает Zakon.kz.

Как сообщила на брифинге в СЦК 6 декабря главный эксперт Управления контроля за вакциноуправляемыми инфекциями Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Наргиз Муратова, в Академии Нацгвардии РК продолжается распространение кори. 

"На сегодняшний день в Академии Нацгвардии РК в городе Петропавловске Северо-Казахстанской области зарегистрировано 50 случаев подозрения на корь, из них 43 случая подтверждены лабораторно, два случая сняты диагнозом на ОРВИ и по 5 случаям анализы еще в работе. Ситуация на контроле территориальных Управлений здравоохранения и Департамента санитарно-эпидемиологического контроля".Наргиз Муратова

По ее словам, в случае возникновения вспышек кори в организованных коллективах проводится вакцинация контактных лиц в возрасте до 30 лет непосредственно в очаге инфекции, изолируются больные, помощь оказывается в рамках гарантированного объема бесплатной медпомощи (ГОБМП).

О заражении корью курсантов Академии Нацгвардии в Петропавловске Северо-Казахстанской области стало известно 13 ноября. А к 29 ноября было зарегистрировано уже 29 случаев заболевания.  

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