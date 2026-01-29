Что известно об учительнице из Алматы, которую поздравил Токаев

Появились подробности об учительнице Татьяне Белоусовой, к которой утром 28 января обратился президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщает Zakon.kz.

Татьяна Белоусова работает учителем химии школы-лицея №95 с 1984 года, прямо с момента ее открытия, передает телеканал "Astana TV". Следовательно, за ее плечами несколько тыс. учеников и более 40 лет преподавательского стажа.

Она – автор учебников по химии и проводит бесплатные онлайн-уроки в интернет-платформах. Видео Татьяны Белоусовой стали популярны не только в Казахстане, но и за его пределами.

В 2024 году учитель из Алматы была признана лучшим учителем Казахстана и вошла в топ-100 лучших педагогов мира. В этом году Белоусова оказалось в числе 50 финалистов международного конкурса Global Teacher Prize и скоро отправится в Дубай на церемонию награждения.

"В этом году мне очень повезло, я вошла в 50 финалистов этого конкурса. Важно это еще потому, что я представляю Казахстан. И тем самым, я, может быть, это мой порыв в мировом пространстве, чтобы люди и в других странах знали, что у нас, в Казахстане, есть хорошие учителя. И моя вот эта дорога может позволить моим коллегам за мной пойти дальше, стать победителем этого конкурса", – поделилась с журналистами алматинская учительница.

В своем обращении к ней Касым-Жомарт Токаев отметил, что государство последовательно предпринимает шаги по повышению статуса учителей и оказанию им всесторонней поддержки.