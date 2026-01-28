Токаев обратился к учителю из Алматы, которая вошла в мировую элиту педагогов

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил учителя химии школы-лицея №95 Алматы Татьяну Белоусову, которая по итогам международного конкурса Global Teacher Prize вошла в число 50 лучших педагогов мира, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 28 января 2026 года, стало известно из Telegram-канала Акорды.

"Это высокое признание стало результатом вашего многолетнего созидательного труда, направленного на воспитание и образование подрастающего поколения. Наша общая цель – построение интеллектуальной нации. Государство последовательно предпринимает шаги по повышению статуса учителей и оказанию им всесторонней поддержки", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

О том, что Татьяна Белоусова вошла в топ-50 лучших педагогов мира по результатам международного конкурса Global Teacher Prize 2025-2026, стало известно 27 января 2026 года. Ее кандидатура прошла сложный многоэтапный отбор: от подачи анкеты и дополнительных материалов до экспертной оценки и финального отбора. Церемония награждения финалистов состоится с 1 по 5 февраля 2026 года в Дубае в рамках международного образовательного форума.

В акимате Алматы отметили, что Татьяна Белоусова – опытный педагог, обладатель почетного звания "Учитель Казахстана-2024".