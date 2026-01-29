Молодой парень погиб в Алматы от столкновения с деревом
Автомобиль Hyundai Accent двигался по Кульжинскому тракту в северном направлении. Сразу после поворота в мкр. "Кайрат", по невыясненным обстоятельствам, автомобиль сворачивает в сторону обочины, заезжает на бордюр и на полном ходу врезается в многолетнее дерево.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
От мощного столкновения автомобиль отбросило снова на проезжую часть.
Фото: Zakon.kz
От полученных травм водитель скончался на месте до приезда медиков. Им оказался парень 2005 года рождения.
Фото: Zakon.kz
Скоростемеры показали, что автомобиль двигался с разрешенной скоростью, 60 км в час. Однако после столкновения с деревом спидометр на машине остановился на скорости 100 км в час.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Теперь дознаватель разбирается во всех обстоятельствах этого ДТП.
