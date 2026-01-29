#Казахстан в сравнении
Происшествия

Молодой парень погиб в Алматы от столкновения с деревом

ДТП в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 29.01.2026 05:58 Фото: Zakon.kz
Ночью 29 января после столкновения с деревом в Алматы погиб водитель 2005 года рождения, сообщает Zakon.kz.

Автомобиль Hyundai Accent двигался по Кульжинскому тракту в северном направлении. Сразу после поворота в мкр. "Кайрат", по невыясненным обстоятельствам, автомобиль сворачивает в сторону обочины, заезжает на бордюр и на полном ходу врезается в многолетнее дерево.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

От мощного столкновения автомобиль отбросило снова на проезжую часть.

Фото: Zakon.kz

От полученных травм водитель скончался на месте до приезда медиков. Им оказался парень 2005 года рождения.

Фото: Zakon.kz

Скоростемеры показали, что автомобиль двигался с разрешенной скоростью, 60 км в час. Однако после столкновения с деревом спидометр на машине остановился на скорости 100 км в час.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Теперь дознаватель разбирается во всех обстоятельствах этого ДТП.

Накануне в Астане произошла авария, в которой погибли два человека.

Фото Алия Абди
Алия Абди
