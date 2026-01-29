Какие профессии пользовались спросом в 2025 году и какие предлагались зарплаты

29 января в Министерстве труда и социальной защиты населения рассказали о самых востребованных профессиях в минувшем году и уровню зарплат по ним, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения Казахстана, в прошедшем году было опубликовано 1 млн 328 тыс. вакансий и размещено 1 млн 453,8 тыс. резюме. Половина всех вакансий (665,5 тыс.) были связаны с рабочими профессиями, при этом по таким профессиям размещено 48% (697,2 тыс.) всех резюме.

Отраслевая структура спроса демонстрирует высокую концентрацию в социально ориентированных секторах экономики. Крупнейшая отрасль – образование: 380,6 тыс. вакансий, то есть почти треть (28,7%) всех опубликованных вакансий. Далее следуют "прочие виды услуг" (175,4 тыс., 13,2%) и здравоохранение (117,4 тыс., 8,8%).

В первую десятку также входят сельское хозяйство (88,1 тыс.), обрабатывающая промышленность (84 тыс.), государственное управление (81,2 тыс.), строительство (64,8 тыс.), информация и связь (60,5 тыс.), торговля (52,2 тыс.) и транспорт (43,4 тыс.). При этом три крупнейшие сферы сформировали около половины всех вакансий.

В разрезе регионов наиболее активно размещали вакансии работодатели из города Астаны (118,2 тыс.), Туркестанской области (96,7 тыс.) и города Алматы (92 тыс. вакансий). Однако региональная картина спроса и предложения неоднородна – во многом из-за демографических и миграционных факторов.

В 2025 году 75% (999 тыс.) от общего количества вакансий приходилось на квалифицированный труд. Наибольшим спросом в течение года пользовались:

медсестры/братья (21,7 тыс. вакансий) с предлагаемой заработной платой 143-178 тыс. тенге;

воспитатели (21,2 тыс.) с заработной платой 139-182 тыс. тенге;

водители автомобиля (20 тыс. вакансий) с заработной платой 151-195 тыс. тенге;

санитары(-ки) (19,6 тыс. вакансий) – 110-133 тыс. тенге.

Со стороны соискателей наиболее активно резюме размещались на позиции:

бухгалтера (25,1 тыс. резюме) со средней ожидаемой зарплатой 308 тыс. тенге;

водителя автомобиля (23,6 тыс. резюме) – 250 тыс. тенге;

воспитателя (22,1 тыс. резюме) – 199 тыс. тенге;

юриста (19,1 тыс. резюме) со средней ожидаемой зарплатой 294 тыс. тенге.

А вот наибольший оклад работодатели в 2025 году предлагали соискателям на позицию:

штурмана (на флоте) – от 875 до 900 тыс. тенге в месяц;

заместителя начальника участка (в добывающей промышленности) – от 714 тыс. тенге и выше;

машинистам-бурильщикам – от 700 тыс. тенге и выше.

Среди соискателей в среднем наибольшую заработную плату указывали в резюме пилоты – 1,9 млн тенге, заместители начальника службы (в добывающей отрасли) – 1,2 млн тенге, а также капитаны судна – 1,1 млн тенге.

Также в Минтруда напомнили, что работодатели в соответствии с Трудовым кодексом РК обязаны регистрировать в Единой системе учета трудовых договоров сведения о заключении и прекращении с работником трудового договора, а также о всех вносимых изменениях в договор.