"Охоту" за "веселящим газом" объяснили в МВД

В Министерстве внутренних дел (МВД) 29 января 2026 года подвели промежуточные итоги по борьбе с наркопреступностью и рассказали об уголовном преследовании за распространение "веселящего газа", сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, с начала 2026 года в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий на территории страны ликвидированы крупная нарколаборатория по производству синтетических наркотиков и две организованные преступные группы, а также пресечено 118 фактов сбыта наркотиков. Из незаконного оборота изъято 325 кг наркотических средств, половину из которых составляют синтетические виды.

Например, в Костанае задержана семейная пара, у которой при обыске квартиры изъято 360 гр. психотропного вещества мефедрон. А в Шымкенте задержан 20-летний молодой человек, у которого изъято свыше полукилограмма мефедрона.

"На постоянной основе проводятся рейдовые мероприятия в увеселительных заведениях. Так, в Алматы в одном из развлекательных клубов задержан повар, который наладил сбыт синтетических наркотиков непосредственно на рабочем месте. Все фигуранты водворены в изолятор временного содержания", – сообщили в МВД.

Там напомнили, что с 1 января введена уголовная ответственность за незаконный оборот сильнодействующих веществ, перечень которых утвержден приказом Министерства здравоохранения.

Согласно перечню, к сильнодействующим веществам отнесена закись азота, или так называемый "веселящий газ", при вдыхании которого потребитель получает кратковременную эйфорию.

В ряде регионов сотрудники подразделений по противодействию наркопреступности уже выявили три факта незаконной перевозки и хранения металлических баллонов, в которых, со слов задержанных, содержалась закись азота.

К примеру, в Алматы в двух лаунж-барах изъяты 16 металлических баллонов с "веселящим газом". По всем указанным фактам начаты досудебные расследования, назначены соответствующие экспертизы.

"Употребление закиси азота не по назначению врача представляет серьезную опасность, более того, в прошлые годы зарегистрированы факты летального исхода. МВД обращает внимание, что за незаконный оборот сильнодействующих веществ предусмотрена ответственность по статье 301 Уголовного кодекса Республики Казахстан – до 15 лет лишения свободы", – резюмировали в МВД.

Ранее на трассе Астана – Петропавловск стражи порядка обратили внимание на автомобиль, припаркованный на обочине с нарушением правил дорожного движения. Оказалось, что между пассажирами произошел конфликт, из-за чего водитель был вынужден остановиться. В багажнике авто полицейские обнаружили три баллона с "веселящим" газом. Водитель рассказал, что он и его пассажиры направлялись из Астаны в курортную зону Бурабай на отдых.