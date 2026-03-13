Акимат Алматы не будет изымать 31 земельный участок в Алатауском районе для госнужд
"Прекратить процедуру принудительного отчуждения земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд, расположенных в микрорайоне "Карасу" Алатауского района города Алматы для строительства отстойно-разворотной площадки", – говорится в документе.
В связи с чем отменено постановление акимата города Алматы от 13 августа 2025 года "О начале принудительного отчуждения земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд".
Указанное постановление предусматривало принудительное отчуждение 31 земельного участка или иного недвижимого имущества в микрорайоне "Карасу" по улицам Бурундайская, Шаяхметова, Каламбаева, Центральная.
Коммунальному государственному предприятию на праве хозяйственного ведения "Қала жер орталығы" предписано:
- уведомить собственников земельных участков;
- принять необходимые меры, вытекающие из настоящего постановления.
Контроль за исполнением постановления возложен на курирующего заместителя акима города Алматы.