Право

Акимат Алматы не будет изымать 31 земельный участок в Алатауском районе для госнужд

Дорожное строительство, строительство развязки, строительство развязок, строительство дороги, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2026 12:43 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Акимат Алматы принял постановление от 2 марта 2026 года о прекращении принудительного отчуждения земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд, сообщает Zakon.kz.

"Прекратить процедуру принудительного отчуждения земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд, расположенных в микрорайоне "Карасу" Алатауского района города Алматы для строительства отстойно-разворотной площадки", – говорится в документе.

В связи с чем отменено постановление акимата города Алматы от 13 августа 2025 года "О начале принудительного отчуждения земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд".

Указанное постановление предусматривало принудительное отчуждение 31 земельного участка или иного недвижимого имущества в микрорайоне "Карасу" по улицам Бурундайская, Шаяхметова, Каламбаева, Центральная.

Коммунальному государственному предприятию на праве хозяйственного ведения "Қала жер орталығы" предписано:

  • уведомить собственников земельных участков;
  • принять необходимые меры, вытекающие из настоящего постановления.

Контроль за исполнением постановления возложен на курирующего заместителя акима города Алматы.

