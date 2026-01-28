Отменены фиктивные решения акимов из Алматинской области по двум земельным участкам

Прокуратурой Алматинской области по результатам комплексного анализа в сфере земельных отношений выявлены нарушения законности, связанные с использованием фиктивных решений местных исполнительных органов. Об этом Zakon.kz 28 января 2026 года рассказали в пресс-службе надзорного органа.

Так, согласно предоставленной информации, в Карасайском районе установлены факты незаконного изменения целевого назначения земель сельскохозяйственного назначения общей площадью 5 га на основании фиктивных решений акимата. В дальнейшем указанные земли были разделены на 83 отдельных земельных участка.

По иску прокуратуры решением Карасайского районного суда фиктивные решения МИО признаны незаконными и отменены, чем восстановлены интересы государства.

Аналогичный факт выявлен и в Илийском районе, где решение акима о предоставлении земельного участка под индивидуальное жилищное строительство оказалось фиктивным.

Мерами прокурорского надзора по решению суда земельный участок возвращен в государственную собственность.

"По указанным фактам при координации прокуратуры управлением полиции возбуждено уголовное дело по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 385 УК РК ("Изготовление и использование поддельных документов"). В настоящее время проводятся следственные действия, направленные для объективного установления всех обстоятельств дела". Пресс-служба прокуратуры Алматинской области

В соответствии с ч. 1 ст. 201 УПК РК, как пояснили в надзорном органе, данные досудебного расследования не подлежат разглашению.

Ранее в КНБ подтвердили расследование против заместителя акима Илийского района Алматинской области Куата Акшабаева. А в районном акимате заявили, что "Куат Акшабаев подал заявление об увольнении по собственному желанию еще до момента задержания".