МВД поддержало предложение ограничить продажу алкоголя: Мы двумя руками "за"
Фото: pexels
Заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха 29 января 2026 года на брифинге в Сенате прокомментировал предложение депутатов по ограничению продажи алкоголя, передает корреспондент Zakon.kz.
Ранее депутаты Мажилиса предложили продавать алкоголь только в специализированных магазинах.
"МВД двумя руками "за" эти вещи. Мы понимаем, что на сегодняшний день огромная доля преступлений совершается как раз на почве пьянства и алкоголизма, совместного распития", – сказал Лепеха.
По его словам, практически все бытовые убийства совершаются на этой почве.
"Поэтому мы неоднократно во все инстанции вносили предложение о том, чтобы регламентировать – запретить ночную продажу, перевести это в специализированные магазины, ограничить время реализации алкоголя в увеселительных заведениях. Пока это в рамках инициативы. Любую инициативу в этом направлении МВД готово поддержать. Все зависит от Мажилиса", – добавил замминистра.
Ранее мы писали, что депутат Мажилиса Магеррам Магеррамов потребовал ограничить в стране продажу алкоголя.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript