МВД поддержало предложение ограничить продажу алкоголя: Мы двумя руками "за"

Заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха 29 января 2026 года на брифинге в Сенате прокомментировал предложение депутатов по ограничению продажи алкоголя, передает корреспондент Zakon.kz.

Ранее депутаты Мажилиса предложили продавать алкоголь только в специализированных магазинах. "МВД двумя руками "за" эти вещи. Мы понимаем, что на сегодняшний день огромная доля преступлений совершается как раз на почве пьянства и алкоголизма, совместного распития", – сказал Лепеха. По его словам, практически все бытовые убийства совершаются на этой почве. "Поэтому мы неоднократно во все инстанции вносили предложение о том, чтобы регламентировать – запретить ночную продажу, перевести это в специализированные магазины, ограничить время реализации алкоголя в увеселительных заведениях. Пока это в рамках инициативы. Любую инициативу в этом направлении МВД готово поддержать. Все зависит от Мажилиса", – добавил замминистра. Ранее мы писали, что депутат Мажилиса Магеррам Магеррамов потребовал ограничить в стране продажу алкоголя.

