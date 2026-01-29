#Казахстан в сравнении
Общество

МВД поддержало предложение ограничить продажу алкоголя: Мы двумя руками "за"

Алкоголь, алкогольная продукция, алкоголизм, спирт, спиртной напиток, алкогольные напитки, спиртное, алкоголик, алкоголики, фото - Новости Zakon.kz от 29.01.2026 12:09 Фото: pexels
Заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха 29 января 2026 года на брифинге в Сенате прокомментировал предложение депутатов по ограничению продажи алкоголя, передает корреспондент Zakon.kz.

Ранее депутаты Мажилиса предложили продавать алкоголь только в специализированных магазинах.

"МВД двумя руками "за" эти вещи. Мы понимаем, что на сегодняшний день огромная доля преступлений совершается как раз на почве пьянства и алкоголизма, совместного распития", – сказал Лепеха.

По его словам, практически все бытовые убийства совершаются на этой почве.

"Поэтому мы неоднократно во все инстанции вносили предложение о том, чтобы регламентировать – запретить ночную продажу, перевести это в специализированные магазины, ограничить время реализации алкоголя в увеселительных заведениях. Пока это в рамках инициативы. Любую инициативу в этом направлении МВД готово поддержать. Все зависит от Мажилиса", – добавил замминистра.

Ранее мы писали, что депутат Мажилиса Магеррам Магеррамов потребовал ограничить в стране продажу алкоголя.

Азамат Сыздыкбаев
