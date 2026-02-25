Кто ответит за гибель фельдшера – МВД назвало сроки окончания экспертизы

Заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов 25 февраля 2026 года на брифинге в Мажилисе прокомментировал ход дела по обрушению фасада в одном из ЖК Астаны, повлекшего смерть фельдшера, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что дело сейчас расследуется по двум статьям Уголовного кодекса РК.

"Буквально на прошлой неделе мы провели оперативное совещание с заинтересованными уполномоченными госорганами и до конца месяца ожидаем получения комплексной судебно-строительной экспертизы, которую проводит Центр судебной экспертизы в Астане", – сказал Адилов.

Журналисты попросили его озвучить, кто может понести наказание за гибель фельдшера.

"После получения экспертизы уже дальше расследование покажет, кого мы будем признавать в качестве подозреваемого и какие следственные действия будут проведены", – ответил Адилов.

8 ноября 2025 года по пр. Тәуелсіздік в Астане в результате обрушения части наружной кирпичной облицовки и кондиционерной установки с фасада жилого комплекса пострадали пять человек. 18 ноября 23-летняя фельдшер Улдана Мырзуан, пострадавшая при обрушении облицовки, скончалась в больнице.