Происшествия

В МВД озвучили подробности смертельного ДТП в Астане

Дорожно-транспортное происшествие, авария, ДТП, разбитая машина, разбитый автомобиль, фото - Новости Zakon.kz от 29.01.2026 11:49 Фото: Zakon.kz
Заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха 29 января 2026 года в кулуарах Сената прокомментировал смертельное дорожно-транспортное происшествие (ДТП) в Астане, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что авария произошла накануне, 28 января, на мосту Сарайшык.

"Подробности есть, дело возбуждено. Пока разбираемся. К сожалению, погибли люди. Погибшие – это не те люди, которые виновны, скажем так. Но более подробно пока не буду ничего комментировать, потому что дело возбуждено", – сказал Лепеха.

Он также рассказал, что может грозить виновнику аварии.

"Это дорожно-транспортное происшествие, повлекшее смерть. Там уголовная ответственность вплоть до лишения свободы", – добавил замминистра.

Ранее мы писали, что на мосту Сарайшык в Астане произошла авария, в которой погибли два человека.

Азамат Сыздыкбаев
