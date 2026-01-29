#Казахстан в сравнении
Общество

Конфликт между девушками в Семее – в МВД перепроверят обстоятельства дела

Полиция, заявление, уголовное дело, уголовное обвинение, уголовная статья, уголовные дела, фото - Новости Zakon.kz от 29.01.2026 11:41 Фото: Zakon.kz
Заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха 29 января 2026 года в кулуарах Сената прокомментировал конфликт между двумя девушками в Семее, передает корреспондент Zakon.kz.

Ранее в соцсетях появилась информация, что в Семее поздно возвращавшаяся с работы девушка столкнулась с преследованием и угрозами со стороны другой девушки. Позже жертва преследования обратилась в полицию.

"Закон о сталкинге начал работать недавно. У нас уже есть факты возбуждения уголовных дел. Он будет работать, но должна быть наработана какая-то практика. По этой конкретной ситуации я дам поручение, мы еще перепроверим все обстоятельства, если будут (причины) – примем дополнительные меры", – сказал Лепеха.

Журналисты также уточнили у представителя МВД, сколько уголовных дел было заведено по статье "Сталкинг".

"Восемь уголовных дел было возбуждено (по сталкингу), но дошли ли они до суда, не могу сказать", – добавил замминистра.

В июле 2025 года Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации уголовного законодательства Республики Казахстан".

Азамат Сыздыкбаев
