Общество

Штраф и арест до 20 суток: казахстанцам напомнили о наказании за выезд на закрытые дороги

Закрытая трасса, стоп, снегопад, метель, закрытая дорога, непогода, перекрытая дорога, заносы, фото - Новости Zakon.kz от 29.01.2026 15:19 Фото: Zakon.kz
В Министерстве по чрезвычайным ситуациям рассказали, как часто казахстанцы выезжают на дороги, несмотря на предупреждения о закрытых трассах, передает корреспондент Zakon.kz.

В ведомстве сообщили, что с 1 ноября 2025 года спасательными подразделениями МЧС спасено и эвакуировано 2 654 человека, из них 273 – дети, из снежных заносов вызволено 312 единиц техники.

"Осуществлена рассылка 2 917 SMS об ухудшении погодных условий, 908 раз закрывались автодороги республиканского, областного и местного значения", – отметил главный специалист Департамента ликвидаций ЧС Дидар Кажкенов.

Спасатели призывают граждан соблюдать меры предосторожности, следить за штормовыми предупреждениями и не выезжать в дальние поездки при неблагоприятных погодных условиях. А жителям сельской местности рекомендуется воздерживаться от длительных пеших прогулок в условиях ухудшения погоды.

"За несанкционированный выезд на закрытые участки автодорог предусмотрена административная ответственность в соответствии со статьей 667 Кодекса об административных правонарушениях – "Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника (военнослужащего) правоохранительного". Так, выезд на закрытую автодорогу влечет штраф в размере 30 МРП, или 117 960 тенге, либо административный арест на срок до 15 суток. Такие действия, совершенные повторно в течение года, влекут административный арест на срок от 15 до 20 суток", – добавил спикер.

23 января из-за сильных морозов закрыли выезды по пяти республиканским трассам из Астаны.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
