На предложение штрафовать водителей за выезд на дорогу в непогоду ответили в МЧС

Вице-министр по чрезвычайным ситуациям Бауыржан Сыздыков в кулуарах мажилиса 21 декабря рассказал, могут ли в Казахстане ввести штрафы для водителей, которые выезжают на дорогу в непогоду, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты отметили, что буквально на прошлой неделе спасателям пришлось вызволять из снежного плена водителей в Жамбылской области. До этого такие факты происходили по их словам и в других регионах. В этой связи они поинтересовались, не планируют ли в МЧС ввести штрафы для таких автолюбителей.

"Когда у нас идет снежный занос, пурга, буран, когда погода меняется, наши граждане получают SMS-сообщение. Но несмотря на это, игнорируя оповещение, некоторые выезжают на дорогу, остаются там в снежном заносе, потом мы их героически спасаем. Тогда как вы считаете, есть его ответственность здесь?" – ответил вопросом на вопрос Бауыржан Сыздыков.

По его словам, в такой ситуации нужно принимать меры, опираясь на метод кнута и пряника.

"Должно быть сбалансированно. Если этого требуют обстоятельства, значит к этому мы должны идти. Почему бы и нет. Это же в его же интересах. Это в интересах безопасности самого гражданина", – пояснил он позицию МЧС.

3 февраля 2023 года в Казахстане предложили штрафовать туристов за поход в горы в непогоду.