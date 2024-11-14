Какое наказание грозит казахстанцам за выезд на закрытую трассу в непогоду

Председатель Комитета административной полиции Кайсар Султанбаев на брифинге в СЦК 14 ноября рассказал о правовых последствиях выезда на закрытую трассу из-за непогоды, передает корреспондент Zakon.kz.

Кайсар Султанбаев признал, что бывают разные ситуации.

"Полиция в основном наказывает тех водителей, которые, зная о том, что дорога перекрыта и там стоит пост полиции, несмотря на это, не подчиняясь требованиям сотрудников полиции, выезжают на дорогу. Да, в отношении таких водителей мы принимаем меры, накладываем штраф, вплоть до направления дела в суд, по 667 статье грозит штраф в размере 30 МРП и административный арест до 10 суток", – пояснил он.

Между тем, по его словам, есть и те, кто действительно не получили сообщение, выехал и впоследствии оказался в снежном плену.

"Мы им, наоборот, помогаем. Многих вытаскиваем, не десятками-сотнями, а даже тысячами вытаскиваем, помогаем. Полиция в первую очередь служит для своего народа, а не для того, чтобы наказывать. Полиция наказывает только тех, кто нарушает закон и не подчиняется законным требованиям полиции", – заверил спикер.

Ранее глава Комитета административной полиции МВД высказался о возможности повышения штрафов за пасущийся на трассах без присмотра скот.



