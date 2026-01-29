#Казахстан в сравнении
Общество

Запрет смертной казни предлагают закрепить в Конституции

Фото: gov.kz
Депутат Мажилиса Сергей Пономарев во время заседания Комиссии по конституционной реформе 29 января 2026 года рассказал, почему важно закрепить абсолютное право человека на жизнь в Основном законе, передает корреспондент Zakon.kz.

Сергей Пономарев заявил, что задача членов Комиссии – не переписывать нормы Конституции, а улучшать их с учетом современных реалий.

"Справедливое государство измеряется не только качеством институтов участия, но прежде всего уровнем конституционной защиты базовых прав человека. Центральное место среди них занимает право на жизнь. Это высшая ценность и фундамент всей системы прав и свобод. В этой связи заслуживает поддержки позиция о необходимости конституционного закрепления абсолютного характера права на жизнь. Предлагается зафиксировать следующую норму: "Право на жизнь является абсолютным и неотъемлемым правом каждого человека. Никто не вправе произвольно лишать человека жизни". И, что очень важно: "Смертная казнь запрещена", – отметил он.

Такое конституционное закрепление, уверен депутат, усиливает гуманистический характер Основного закона и придает реальное содержание принципу Справедливого Казахстана.

28 января 2026 года депутат Снежанна Имашева рассказала, могут ли ужесточить наказание за убийство и другие преступления против личности в случае закрепления в Конституции абсолютного права человека на жизнь.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
