Аким Алматинской области поручил усилить контроль за использованием земель и недр

Незаконная добыча полезных ископаемых, неиспользуемые сельскохозяйственные земли и формальный подход к исполнению поручений стали ключевыми темами совещания в Алматинской области, прошедшего в областном акимате под председательством Марата Султангазиева.

По его итогам глава региона потребовал усилить контроль, увеличить планируемый объем возврата земель в государственную собственность, перейти от отчетности к реальным результатам и подчеркнул персональную ответственность руководителей на местах.

Как сообщил руководитель Управления земельных отношений Аманжол Абдрахманов, с 2022 по 2025 год выявлено 1,26 млн гектаров неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения, из которых 517,2 тыс. гектаров возвращены в государственную собственность. Только в 2025 году возвращено 91,1 тыс. гектаров.

На сегодняшний день в повторный сельскохозяйственный оборот вовлечено 323,0 тыс. гектаров. В судебном производстве находятся 9,4 тыс. гектаров, еще 2,1 тыс. гектаров зарегистрированы как бесхозяйное имущество. Департаментом по управлению земельными ресурсами выдано предписание 272,6 тыс. гектаров для увеличения земельного налога. В работе местных исполнительных органов находятся материалы по 1059 земельным участкам площадью 136,0 тыс. га для расторжения договоров с недобросовестными землепользователями.

"Наша задача – не просто вернуть земли, а вовлечь их в экономику. В этом году планируем дополнительно вернуть 40 тысяч гектаров, реализовать пять инфраструктурных проектов и создать три индустриальные зоны вблизи Алматы", – отметил Аманжол Абдрахманов.

Фото: акимат Алматинской области

Из земель, возвращенных в государственную собственность, повторно введено в оборот 322,9 тыс. гектаров, в том числе:

165,9 тыс. гектаров – на конкурсной основе;

138,5 тыс. гектаров – для выпаса скота местных жителей;

18,5 тыс. гектаров – для реализации инвестиционных проектов.

В 2025 году в ряде районов и городе Қонаев проведен анализ соблюдения требований архитектурного и земельного законодательства. Основные нарушения связаны с предоставлением земельных участков и изменением их целевого назначения в противоречии с генеральными планами.

В целях профилактики утверждены алгоритмы межведомственного взаимодействия, усилен мониторинг, проведены совещания и обучающие мероприятия. В результате принятых мер в 2025 году количество нарушений по сравнению с предыдущими тремя годами снизилось, а также сокращены факты незаконного изменения целевого назначения и дробления земель сельскохозяйственного назначения.

Отдельное внимание было уделено сфере недропользования. Как сообщила заместитель руководителя Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Айгуль Манасбаева, в области функционирует около 296 карьеров, при этом сырьевые запасы полностью покрывают потребности региона и города Алматы.

"По итогам 2024 года объем добычи увеличился на 13 процентов, а поступления в бюджет в 2025 году составили 18,2 млрд тенге. Существенный рост налога на добычу полезных ископаемых связан в том числе с перерегистрацией недропользователей в область", – отметила она.

При этом проблема незаконной добычи остается острой. В 2025 году выявлено 18 фактов незаконной добычи с предварительным ущербом 15,1 млрд тенге, по которым возбуждены уголовные дела. Только в одном сельском округе Енбекшиказахского района с начала года зафиксировано 25 повторных фактов незаконной добычи на одном участке.

Фото: акимат Алматинской области

Подводя итоги совещания, аким области отметил, что ранее данные поручения исполнялись не в полной мере.

"Незаконное использование земель и недр наносит прямой ущерб экономике, экологии и развитию территорий. Поручения должны исполняться не формально, а в полном объеме. Незаконные решения подлежат отмене, а земли – возврату в государственную собственность", – подчеркнул Марат Султангазиев.

Глава региона поручил усилить проверки и судебную работу по возврату земель, завершить зонирование территорий и проекты детальной планировки, а также пресечь практику дробления сельхозземель в Алматинской агломерации. Отдельное внимание уделено борьбе с незаконной добычей полезных ископаемых – на проблемных участках планируется установка контрольных постов и расширение межведомственного взаимодействия.

Профильным управлениям также поручено активизировать мониторинг неиспользуемых и незаконно используемых земель с последующим их возвратом в государственную собственность. Для этого будет усилено взаимодействие с судебными и надзорными органами, в том числе по отмене незаконных решений и обеспечению исполнения судебных актов.

Одновременно ужесточается контроль в сфере экологии и недропользования с акцентом на оперативное реагирование и координацию между государственными органами. Цель принимаемых мер – защита государственных интересов, снижение экологических рисков и наведение системного порядка в сфере землепользования.