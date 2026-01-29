Усилить контроль за использованием земель и недр Алматинской области потребовал аким

Из-за незаконной добычи полезных ископаемых, неиспользования сельскохозяйственных земель и формального подхода к исполнению поручений главы Алматинской области 29 января 2026 года проведено совещание с требованием наведения порядка в земельном вопросе, сообщает Zakon.kz.

Аким Алматинской области Марат Султангазиев потребовал усилить контроль, увеличить планируемый объем возврата земель в государственную собственность, перейти от отчетности к реальным результатам и подчеркнул персональную ответственность руководителей на местах.

Поручения поступили после того, как руководитель управления земельных отношений области Аманжол Абдрахманов сообщил, что с 2022 по 2025 год выявлено 1,26 млн гектаров неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения, из которых 517,2 тыс. гектаров возвращены в государственную собственность. Только в 2025 году было возвращено 91,1 тыс. гектаров.

"На сегодняшний день в повторный сельскохозяйственный оборот вовлечено 323 тыс. гектаров. В судебном производстве находятся 9,4 тыс. гектаров. Еще 2,1 тыс. гектаров зарегистрированы как бесхозяйное имущество. Департаментом по управлению земельными ресурсами выдано предписание на 272,6 тыс. гектаров для увеличения земельного налога. В работе местных исполнительных органов находятся материалы по 1 059 земельным участкам площадью 136 тыс. га для расторжения договоров с недобросовестными землепользователями", – такова ситуация в земельном вопросе области, которую озвучили на мероприятии.

Задачей Управления земельных отношений Алматинской области стало не просто вернуть земли, а вовлечь их в экономику.

"В этом году планируем дополнительно вернуть 40 тыс. гектаров, реализовать пять инфраструктурных проектов и создать три индустриальные зоны вблизи Алматы", – отметил Аманжол Абдрахманов.

Из земель, возвращенных в государственную собственность, повторно введено в оборот 322,9 тыс. гектаров, в том числе:

165,9 тыс. гектаров – на конкурсной основе;

138,5 тыс. гектаров – для выпаса скота местных жителей;

18,5 тыс. гектаров – для реализации инвестиционных проектов.

Кроме того, в 2025 году в ряде районов и городе Конаеве проведен анализ соблюдения требований архитектурного и земельного законодательства. Выявлены нарушения. Среди основных значатся –предоставление земельных участков и изменение их целевого назначения в противоречии с генеральными планами.

В целях решения проблем был усилен мониторинг.

Отдельное внимание было уделено сфере недропользования. Заместитель руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Айгуль Манасбаева разъяснила, почему вырос налог на добычу полезных ископаемых.

В Алматинской области функционируют около 296 карьеров. Сырьевые запасы полностью покрывают потребности региона и города Алматы.

"По итогам 2024 года объем добычи увеличился на 13%, а поступления в бюджет в 2025 году составили 18,2 млрд тенге. Существенный рост налога на добычу полезных ископаемых связан в том числе с перерегистрацией недропользователей в область", – отметила она.

При этом, как отметили в акимате Алматинской области, проблема незаконной добычи остается острой.

В 2025 году выявлено 18 фактов незаконной добычи с предварительным ущербом 15,1 млрд тенге, по которым возбуждены уголовные дела. Только в одном сельском округе Енбекшиказахского района с начала года зафиксировано 25 повторных фактов незаконной добычи на одном участке.

Подводя итоги совещания, аким области подчеркнул, что ранее данные поручения исполнялись не в полной мере.

"Незаконное использование земель и недр наносит прямой ущерб экономике, экологии и развитию территорий. Поручения должны исполняться не формально, а в полном объеме. Незаконные решения подлежат отмене, а земли – возврату в государственную собственность", – подчеркнул Марат Султангазиев.

Глава региона поручил усилить проверки и судебную работу по возврату земель, завершить зонирование территорий и проекты детальной планировки, а также пресечь практику дробления сельхозземель в Алматинской агломерации.

Отдельное внимание уделено борьбе с незаконной добычей полезных ископаемых – на проблемных участках планируется установка контрольных постов и расширение межведомственного взаимодействия.

Профильным управлениям также поручено активизировать мониторинг неиспользуемых и незаконно используемых земель с последующим их возвратом в государственную собственность. Для этого будет усилено взаимодействие с судебными и надзорными органами, в том числе по отмене незаконных решений и обеспечению исполнения судебных актов.

Одновременно ужесточается контроль в сфере экологии и недропользования с акцентом на оперативное реагирование и координацию между государственными органами. Так в регионе планируют защитить государственные интересы, снизить экологические риски и навести системный порядок в сфере землепользования.

Ранее стало известно, что в пресс-службе акимата Алматинской области высказались по фактам незаконного изменения и предоставления земельных участков в Карасайском и Илийском районах.