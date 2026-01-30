Каждый по полмиллиона тенге: учитель торговала баллами на ЕНТ

В Актобе вынесли приговор школьному учителю, которую обвинили в мошенничестве в отношении двух или более лиц, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе суда №2 города Актобе 30 января 2026 года рассказали, что подсудимая, работая учителем, предложила ученикам обеспечить высокий результат на ЕНТ по цене 7000 тенге за 1 балл.

"Для набора 80 баллов каждый потерпевший передал ей по 560 000 тенге, которые потрачены на личные нужды. В результате преступных действий подсудимой каждому потерпевшему причинен материальный ущерб в размере 560 000 тенге", – сказано в сообщении.

В суде подсудимая полностью признала свою вину.

Приговором суда она признана виновной и осуждена к ограничению свободы на 3 года 6 месяцев с лишением права заниматься педагогической деятельностью сроком на три года.

На основании Закона "Об амнистии в связи с 30-летием Конституции РК" срок неотбытой части основного наказания был сокращен на одну треть, и окончательно ей назначено 2 года 4 месяца ограничения свободы.

Приговор вступил в законную силу.

Ранее председатель Комитета высшего и послевузовского образования рассказала, как быть выпускникам школ, которые в прошлом году не сдали ЕНТ и в итоге не смогли поступить в вуз.