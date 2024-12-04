Еще одна казахстанка предлагала через подкуп за 112 млн тенге освободить осужденного

В Актобе вынесли приговор женщине, которую обвинили в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает Zakon.kz.

По информации суда № 2 Актобе, подсудимая с июля 2022 года по сентябрь 2023 года предложила женщине "услугу" по освобождению ее мужа из мест лишения свободы через апелляционный суд, за значительную сумму.

"При этом она ссылалась на свои связи в правоохранительных органах и в КНБ. В результате преступных действий потерпевшей причинен материальный ущерб на сумму 112 млн тенге", – сообщили в суде.

Подсудимая в суде вину не признала. Ее вина подтверждается показаниями потерпевшей, свидетелей и другими доказательствами, исследованными в судебном заседании.

"Приговором суда К. признана виновной и ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет. Гражданский иск потерпевшей удовлетворен в полном объеме", – отмечено в сообщении.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Похожее дело рассмотрели в Астане. Оно стало резонансным из-за того, что потерпевшей стала мама экс-министра Куандыка Бишимбева. Осужденная Грачёва под предлогом оказания содействия в смягчении ему наказания подстрекала к даче взятки в сумме 100 млн тенге судьям апелляционной инстанции. Ее осудили к 10 годам лишения свободы.