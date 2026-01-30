#Казахстан в сравнении
Общество

Земельная комиссия прекратит работу в Казахстане

Земельный участок, земельные участки, земля, землевладение, участок земли, участки земли, территория, территории, земельная доля, стоимость земли, фото - Новости Zakon.kz от 30.01.2026 15:15 Фото: pexels
Председатель Комитета по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства Мурат Темиржанов 30 января 2026 года на брифинге в СЦК сообщил о прекращении функционирования со следующего года земельной комиссии, передает корреспондент Zakon.kz.

Это обусловлено цифровизацией всех процессов, связанных с выдачей земельных участков.

"Информация постоянно обновляется, вы можете посмотреть, где есть свободные земельные участки. Все конкурсные заявки находятся на сайтах акиматов. Забегая вперед, я скажу, что со следующего года не будет такого органа, как "земельная комиссия". То есть, все будет оцифровано. Гражданин будет приходить в ЦОН и получать эту услугу либо посредством своего смартфона, либо путем подачи соответствующей заявки", – сказал Темиржанов.

По его словам, в январе комитетом запущены три новые государственные услуги.

"Одна из них – продление права аренды. Раньше обязательно надо было за три месяца прийти в местный исполнительный орган, не все это успевали. Сегодня мы это полностью автоматизировали", – добавил спикер.

Ранее мы писали, что в Казахстане обследовали более 29 млн га земель.

Азамат Сыздыкбаев
