Земельная комиссия прекратит работу в Казахстане

Фото: pexels

Председатель Комитета по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства Мурат Темиржанов 30 января 2026 года на брифинге в СЦК сообщил о прекращении функционирования со следующего года земельной комиссии, передает корреспондент Zakon.kz.

Это обусловлено цифровизацией всех процессов, связанных с выдачей земельных участков. "Информация постоянно обновляется, вы можете посмотреть, где есть свободные земельные участки. Все конкурсные заявки находятся на сайтах акиматов. Забегая вперед, я скажу, что со следующего года не будет такого органа, как "земельная комиссия". То есть, все будет оцифровано. Гражданин будет приходить в ЦОН и получать эту услугу либо посредством своего смартфона, либо путем подачи соответствующей заявки", – сказал Темиржанов. По его словам, в январе комитетом запущены три новые государственные услуги. "Одна из них – продление права аренды. Раньше обязательно надо было за три месяца прийти в местный исполнительный орган, не все это успевали. Сегодня мы это полностью автоматизировали", – добавил спикер. Ранее мы писали, что в Казахстане обследовали более 29 млн га земель.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: