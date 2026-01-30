#Казахстан в сравнении
Более 29 млн гектаров земель обследовали в Казахстане

Земельный участок, земельные участки, земля, землевладение, участок земли, участки земли, территория, территории, земельная доля, стоимость земли, фото - Новости Zakon.kz от 30.01.2026 15:04 Фото: pexels
Председатель Комитета по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства РК Мурат Темиржанов 30 января 2026 года на брифинге в СЦК сообщил о проведенном обследовании земель, передает корреспондент Zakon.kz.

Он подчеркнул, что исполнению поручения главы государства по созданию Единой цифровой платформы земельных ресурсов ведомством уделяется особое внимание.

"В прошлом году были проведены почвенные обследования на площади 6,6 млн гектаров, геоботанические – 7,5 млн гектаров, а площадь всех изысканий составляет более 29 млн гектаров", – сказал Темиржанов.

По его словам, платформа – это стратегический инструмент, который объединит кадастровые сведения, полевые изыскания и данные дистанционного зондирования, основой которых станут почвенные, геоботанические и агрохимические обследования почв.

Ранее мы писали, что на новый этап изучения недр Казахстана выделили 240 млрд тенге.

Азамат Сыздыкбаев
