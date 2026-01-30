Более 29 млн гектаров земель обследовали в Казахстане

Председатель Комитета по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства РК Мурат Темиржанов 30 января 2026 года на брифинге в СЦК сообщил о проведенном обследовании земель, передает корреспондент Zakon.kz.

Он подчеркнул, что исполнению поручения главы государства по созданию Единой цифровой платформы земельных ресурсов ведомством уделяется особое внимание.

"В прошлом году были проведены почвенные обследования на площади 6,6 млн гектаров, геоботанические – 7,5 млн гектаров, а площадь всех изысканий составляет более 29 млн гектаров", – сказал Темиржанов.

По его словам, платформа – это стратегический инструмент, который объединит кадастровые сведения, полевые изыскания и данные дистанционного зондирования, основой которых станут почвенные, геоботанические и агрохимические обследования почв.

