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Общество

Сколько земель вернули в госсобственность в Казахстане, рассказали в МСХ

Земельный участок, земельные участки, земля, землевладение, участок земли, участки земли, участок, участки, территория, территории, земельная доля, фото - Новости Zakon.kz от 27.01.2025 16:26 Фото: primeminister.kz
Председатель Комитета по управлению земельными ресурсами МСХ Мурат Темиржанов в СЦК 27 января 2025 года рассказал, сколько земель не использовали в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, за три года была проделана масштабная работа по возврату неиспользуемых сельскохозяйственных земель.

"Проведена 4731 внеплановая проверка на площади 9,4 млн га. Выдано 3482 предписания на устранение нарушений на площади 6,3 млн га. В результате в государственный фонд возвращено 12,1 млн га земель, из которых в 2022 году – 5,4 млн га, в 2023 году – 4,6 млн га и в 2024 году – 2,1 млн га", – отметил Мурат Темиржанов.

Возвращенные 4,9 млн га переданы местным органам для нужд населения, из них 1,9 млн га выделено для пастбищ и 3 млн га предоставлены землепользователям на конкурсной основе.

"Эти меры позволили улучшить ситуацию с нехваткой пастбищ и вовлечь в оборот ранее неиспользуемые земли. Таким образом, с 2022 года землепользователи приступили к работе на площади 3,7 млн га, что положительно влияет на объемы производства продукции", – подчеркнул Мурат Темиржанов.

3 сентября 2024 года заместитель премьер-министра Серик Жумангарин, говоря о работе Комиссии по изъятию сельхозземель, сообщил, что ее основными функциями будет усиление контроля за рациональным использованием земли и за перераспределением возвращенных земель сельхозназначения.

Мадина Мамырханова
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