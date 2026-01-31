Новая Конституция: ценности, права человека и ориентир на будущее

31 января 2026 года Конституционная комиссия опубликовала проект новой Конституции Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Проект нового Основного закона страны разработан в результате всестороннего анализа предложений от граждан, политических партий, общественных организаций и экспертов, открытых публичных обсуждений и детальной проработки новых норм и положений.

Отправной точкой для Конституционной реформы стала инициатива главы государства Касым-Жомарта Токаева о создании в Казахстане однопалатного Парламента. Президент озвучил данную идею 8 сентября 2025 года в рамках своего ежегодного Послания народу страны с целью комплексной перезагрузки политической системы и оказания положительного воздействия на дальнейший ход социально-экономического развития Казахстана в эпоху искусственного интеллекта.

Уже 8 октября было подписано распоряжение о создании Рабочей группы по парламентской реформе, в состав которой вошли известные правоведы, эксперты, представители фракций политических партий и общественных организаций.

Также к дискуссиям присоединились неравнодушные граждане, которые отправляли свои мнения и предложения через порталы e-Otinish и eGov.

Таким образом, интенсивное обсуждение новой реформы шло около полугода. В ходе этого времени Рабочая группа всесторонне рассмотрела и обобщила все предложения граждан, которых поступило более 2 тыс.

На V заседании Национального курултая в январе 2026 года глава государства подвел итоги этой работы, представив видение будущих изменений.

Касым-Жомарт Токаев также подчеркнул, что изначально предполагалось, что поправки коснутся около 40 статей Основного закона. Вместе с тем в ходе работы стало очевидно, что количество изменений будет гораздо большим – они затронут многие другие аспекты политический и социальной жизни.

21 января была создана Конституционная комиссия. В ее состав вошли 130 человек из числа членов Национального курултая, известных правоведов, должностных лиц центральных госорганов, руководителей СМИ, председателей маслихатов, представителей региональных общественных советов, экспертного и научного сообществ. Таким образом, в состав были включены абсолютно все социальные группы и регионы Казахстана.

Комиссию возглавила председатель Конституционного суда Эльвира Азимова, заместителями стали Государственный советник Ерлан Карин и вице-премьер – министр культуры и информации Аида Балаева.

"Учреждение Комиссии следует рассматривать как переход от секторальных изменений к комплексной конституционной трансформации. Перед ней стоит исключительная миссия – обеспечить такую настройку Основного закона, которая, с одной стороны, сохранит фундаментальные принципы конституционного строя, а с другой стороны, позволит достойно заявить свои взгляды на современные вызовы", – заявила председатель Эльвира Азимова на первом заседании Комиссии.

Все заседания Комиссии были полностью открытыми и транслировались в прямом эфире. Ее работу широко и детально освещали средства массовой информации.

Со своими мнениями, замечаниями и предложениями выступили известные юристы, правозащитники, общественники, депутаты, политологи и другие эксперты.

В ходе рабочего процесса члены Комиссии детально рассмотрели предложения в Основной закон, которые затронули все разделы и 77 статей, что составляет 84% текста Конституции. Таким образом, членами Комиссии был поставлен и поддержан вопрос о подготовке новой Конституции Казахстана.

Концептуальные изменения Основного закона РК направлены на повышение человекоцентричности государства, отражение актуальных ценностей и принципов народа Казахстана, а также повышение эффективности структуры политических институтов республики.

В новой Преамбуле права и свободы человека впервые провозглашены в качестве основного приоритета государства. Единство и солидарность, межэтническое и межконфессиональное согласие определены как фундамент государственности Казахстана.

Суверенитет и Независимость, унитарность, территориальная целостность отнесены к категории неизменных ценностей.

Такие принципы, как Справедливость, Закон и Порядок, бережное отношение к природе, впервые закреплены на уровне Конституции.

Кроме того, закреплено, что единственным источником государственной власти и носителем суверенитета является народ Казахстана.

В качестве центральной идеи нового текста Основного закона определены образование и наука, культура и инновации. Это принципиально важный поворот, подчеркивающий, что будущее государства определяется не минеральными ресурсами и природными богатствами, а человеческим капиталом и достижениями граждан.

Еще одной важнейшей смысловой линией является цифровизация. В этой связи в новом тексте Конституции впервые закреплена норма о защите прав граждан в цифровой среде.

Ключевой особенностью нового текста Конституции является ориентация на права человека. Так, права и свободы человека закреплены не только в новой Преамбуле, но и утверждены в качестве особого приоритета и смыслового стержня всей Конституции.

Закрепляется четкое разграничение религии и государства. Утверждается светский характер системы образования и воспитания.

Вводится положение о том, что брак – это добровольный и равноправный союз мужчины и женщины. Данное решение направлено на защиту традиционных ценностей на высшем правовом уровне и усиление защиты прав женщин.

В числе ключевых новелл проекта Конституции также можно выделить:

Образование нового однопалатного Парламента – Курултая, состоящего из 145 депутатов и обладающего новыми, расширенными, полномочиями. При его формировании будет использоваться пропорциональная избирательная система, а срок полномочий депутатов составит 5 лет.

Пропорциональная система будет способствовать развитию кадровой политики партий, повышать их институциональную роль и усиливать ответственность политических сил перед обществом.

Создание новой платформы общенационального диалога Қазақстанның Халық Кеңесі. Это будет высший консультативный орган, представляющий интересы народа РК, обладающий правом законодательной инициативы.

Учреждение института вице-президента. Он будет от имени президента РК осуществлять взаимодействие с общественно-политическими, научными и культурно-просветительскими организациями Казахстана и иностранных государств.

Закрепление впервые специальной статьи, посвященной адвокатуре и адвокатской деятельности.

Защита интеллектуальной собственности.

Усиление гарантии прав граждан, включая запрет на придание обратной силы законам, возлагающим новые обязанности на граждан или ухудшающие их положение, принципы презумпции невиновности, недопустимости повторного привлечения к ответственности за одно и то же правонарушение.

Закрепление "правила Миранды".

Кроме того, в проекте новой Конституции Казахстана комплексным образом решается проблема устаревшего терминологического аппарата.

Текст нового Основного закона страны подчеркивает устоявшуюся государственность, сформировавшийся международный авторитет, четкий приоритет Казахстана на развитие человеческого капитала, образования, науки и инноваций, который уверенно смотрит в будущее.

При этом отдается дань действующей Конституции, которая сыграла важную роль в формировании государственности и историческом развитии Казахстана.

Суммарно в первом проекте новой редакции Конституции предлагается закрепить Преамбулу, 11 разделов и 95 статей.

Сбор предложений продолжается через порталы e-Otinish и eGov.

Окончательное решение по новой Конституции примут граждане страны на общенациональном референдуме.

Работа Конституционной комиссии продолжается.