Казахстан и Австрия усиливают борьбу с нелегальными мигрантами
Фото: МИД РК
Депутаты Мажилиса 4 февраля 2026 года взяли в работу законопроект "О ратификации соглашения между правительством Республики Казахстан и Федеральным правительством Австрийской Республики о реадмиссии и транзите лиц с незаконным пребыванием", передает корреспондент Zakon.kz.
Депутат Мажилиса Снежанна Имашева напомнила, что соглашение подписано в Астане 28 февраля 2025 года.
"Документ предусматривает создание правовой основы для сотрудничества по вопросам приема и транзита лиц, находящихся на территориях Казахстана и Австрии с нарушениями требований национальных законодательств", – сказала мажилисвумен.
Кроме того, по ее словам, ратификация соглашения обеспечит благоприятные условия для двустороннего сотрудничества в регулируемой сфере и повысит эффективность борьбы с нелегальной миграцией.
Ранее Парламент принял в работу законопроект "О психологической деятельности".
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript