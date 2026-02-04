Казахстан и Австрия усиливают борьбу с нелегальными мигрантами

Депутаты Мажилиса 4 февраля 2026 года взяли в работу законопроект "О ратификации соглашения между правительством Республики Казахстан и Федеральным правительством Австрийской Республики о реадмиссии и транзите лиц с незаконным пребыванием", передает корреспондент Zakon.kz.

Депутат Мажилиса Снежанна Имашева напомнила, что соглашение подписано в Астане 28 февраля 2025 года. "Документ предусматривает создание правовой основы для сотрудничества по вопросам приема и транзита лиц, находящихся на территориях Казахстана и Австрии с нарушениями требований национальных законодательств", – сказала мажилисвумен. Кроме того, по ее словам, ратификация соглашения обеспечит благоприятные условия для двустороннего сотрудничества в регулируемой сфере и повысит эффективность борьбы с нелегальной миграцией. Ранее Парламент принял в работу законопроект "О психологической деятельности".

