Экономика и бизнес

Контрафакт и "серый" импорт угрожают безопасности страны – депутат

Торговые отношения, торговля между странами, торговля, беспошлинная торговля, международная торговля, экспорт, товары, импорт, международный рынок, торговое сотрудничество, товарообмен, фото - Новости Zakon.kz от 04.02.2026 12:46 Фото: pixabay
Депутат Мажилиса Мархабат Жайымбетов 4 февраля 2026 года в своем депутатском запросе заявил о системной угрозе со стороны контрафактной и незаконно ввозимой продукции, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер отметил, что в нашей стране проблема контрафактной и незаконно ввозимой продукции выходит за рамки исключительно экономического ущерба и превращается в сложную, системную угрозу, напрямую затрагивающую жизнь и здоровье граждан, а также национальную безопасность.

"Эта ситуация ослабляет механизмы государственного контроля и негативно сказывается на доверии к верховенству закона. В связи с этим в адрес партии AMANAT и депутатов Парламента поступает множество обращений от законных производителей, официальных дистрибьюторов и добросовестных налогоплательщиков. Они выражают обеспокоенность неконтролируемым ростом теневого оборота товаров – от продуктов питания до бытовой химии. Речь идет не об отдельных правонарушениях, а о глубоко укоренившейся теневой системе, основанной на незаконной прибыли. Сложившаяся ситуация приводит к сокращению поступлений в государственный бюджет, подрыву честной конкуренции и создает прямую угрозу здоровью населения", – дополнил он.

Мархабат Жайымбетов озвучил, что, по данным Министерства юстиции, в 2025 году объем изъятой контрафактной продукции увеличился в 10 раз по сравнению с предыдущим годом.

"Однако этот показатель не отражает реальных масштабов теневого оборота, которые, вероятно, значительно выше. Еще один тревожный аспект проблемы – тесная связь с пограничной безопасностью. По данным Пограничной службы Комитета национальной безопасности, только за первый месяц года в приграничном пространстве было зарегистрировано 3026 правонарушений. По мнению специалистов, нарушения пограничного режима системно наносят ущерб экономической и национальной безопасности страны. Эта проблема подтверждается и конкретными фактами. Кроме того, выявляются факты оборота контрафактной продукции и по другим товарным группам – строительные материалы, алкогольная продукция, сухие дрожжи. Эти товары распространяются без документов, обязательной маркировки и санитарно-эпидемиологических заключений, что создает прямую угрозу безопасности граждан", – дополнил депутат.

Мажилисмен заявил, что особую обеспокоенность вызывает то, что значительная часть такой продукции поступает в страну по "серым" схемам, в обход таможенного и налогового контроля, прежде всего через участки границы с Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой, включая направление "Хоргос".

Депутат также предложил усилить борьбу с контрафактом и "серым" импортом: провести межведомственный анализ масштабов проблемы, создать цифровую платформу для проверки подлинности товаров, ограничить допуск на рынок через официальных дистрибьюторов и ужесточить ответственность за незаконный оборот продукции.

Ранее депутат призвал пересмотреть финансирование агротехнических колледжей.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
