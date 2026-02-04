Проверка авто в Алматы дала неожиданные результаты

В Алматы 3 февраля 2026 года прошли контрольные мероприятия по проверке автотранспортных средств на соответствие экологическим нормативам. В результате в каждом втором авто выявлены нарушения, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили сегодня, 4 февраля, в городском управлении экологии и окружающей среды, проверки проводились ТОО "Eco Almaty" совместно с Департаментом полиции (ДП) южной столицы:

На пересечении улиц Саина и Дулати специалисты проверили 30 автомобилей. В результате у 16 из них зафиксировано превышение допустимых экологических показателей. Из них два нарушения выявлены у транспортных средств с дизельными двигателями, еще 12 – у автомобилей с бензиновыми двигателями.

Дополнительные проверки были организованы на пересечении пр. Суюнбая и ул. Бекмаханова. Здесь осмотрено 20 автотранспортных средств. Превышение экологических нормативов выявлено у 6 автомобилей с дизельным топливом.

"По итогам проверок 50 автотранспортных средств в отношении нарушителей составлено 22 административных протокола. В соответствии с ч. 1 ст. 334 Кодекса РК "Об административных правонарушениях" эксплуатация автотранспортных и других передвижных средств, у которых содержание загрязняющих веществ в выбросах либо уровень шума превышают установленные нормативы, влечет наложение штрафа на физических лиц в размере 10 месячных расчетных показателей, на юридических лиц – 100 МРП". Управление экологии и окружающей среды Алматы

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Отметим, что контроль автотранспорта осуществляется в рамках Правил охраны атмосферного воздуха города Алматы, утвержденных 30 декабря 2025 года. Документ направлен на усиление экологического контроля за источниками выбросов, включая автотранспорт, и на снижение уровня загрязнения воздуха, особенно в периоды неблагоприятных метеорологических условий.

