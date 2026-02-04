#Казахстан в сравнении
Общество

Весна с осадками и рисками: Канат Бозумбаев дал срочные поручения акиматам

Паводки, наводнения, наводнение, эвакуация людей, затопления сел, потопы, затопления деревень, паводковая ситуация, защита населенных пунктов от большой воды, защита населенных пунктов от паводков, укрепление берегов от паводков, защитные дамбы, дноуглубительные работы, укрепление дамб, фото - Новости Zakon.kz от 04.02.2026 18:01 Фото: primeminister.kz
Заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев провел совещание по подготовке к паводковому периоду. Об этом сегодня, 4 февраля 2026 года, рассказали в пресс-службе правительства РК, сообщает Zakon.kz.

Вице-премьер проверил готовность водохозяйственных объектов, дорог и мостов, сил и средств реагирования, а также ознакомился с прогнозными данными системы Тalsim и результатами моделирования паводковой обстановки в системе Тasqyn. Кроме того, были заслушаны регионы, отнесенные к зонам повышенного риска.

В регионах уже выполнен значительный объем противопаводковых мероприятий. Возведен 831 км защитных дамб и валов, отремонтировано и построено более 1 тыс. км дренажных систем, каналов и арыков. Установлены и заменены 934 водопропускных сооружения на автомобильных и железнодорожных участках, проведен капитальный ремонт мостов в Восточно-Казахстанской и Костанайской областях.

На паводкоопасных участках рек выполнено порядка 166 км дноуглубительных работ, 255 км берегоукрепления, 221 км спрямления русел и 172 км очистки водотоков. Противопаводковые мероприятия продолжаются.

С ноября по январь должностными лицами МЧС осуществлены выезды во все регионы для оценки их готовности к прохождению паводков.

Согласно предварительному гидрологическому прогнозу РГП "Казгидромет", весной на большей части республики ожидается количество осадков выше нормы. В связи с этим дана предварительная оценка паводковой опасности регионов.

Канат Бозумбаев акцентировал внимание на необходимости усиления противопаводковых мер в Акмолинской, Северо-Казахстанской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях и области Абай.

"Начало весны ожидается теплым и с осадками. Обильные дожди, прошедшие осенью прошлого года, привели к образованию ледяной корки на поверхности земли в ряде регионов, что может осложнить паводковую ситуацию. В этой связи важно быть готовыми к различным сценариям и заранее принять необходимые меры. Особенно это касается акиматов Акмолинской, Северо-Казахстанской, Карагандинской областей и области Абай, где имеется ряд проблем и решения по некоторым из них до сих пор не приняты", – отметил он.

Вице-премьер поручил всем акиматам заблаговременно провести взрывные работы на реках, где это требуется, очистить водоотводные каналы, арыки, водопропускные сооружения и ливневые канализации, а также обеспечить своевременный вывоз снега не только в городах, но и в сельских населенных пунктах.

Фото: primeminister.kz

Министерству экологии поручено обеспечить ежедневный мониторинг погодных условий и при ухудшении обстановки оперативно доводить штормовые предупреждения до заинтересованных органов.

Министерству водных ресурсов – определить объемы наполнения водохранилищ и обеспечить постоянный контроль за ними, при необходимости заблаговременно организовать безопасный сброс воды. Также наладить постоянный обмен информацией с сопредельными государствами по трансграничным водоемам.

Министерству искусственного интеллекта совместно с заинтересованными госорганами поручено смоделировать возможную обстановку в регионах в системе Tasqyn, с интеграцией данных системы Таlsim и определить потенциальные уязвимые населенные пункты.

Министерству по чрезвычайным ситуациям – заблаговременно провести учение "Көктем-2026", отработать алгоритм действий при осложнении паводковой ситуации, обеспечить координацию противопаводковых мероприятий и готовность сил и средств государственной системы гражданской защиты.

Совместно с Министерством внутренних дел поручено отработать вопросы своевременной эвакуации населения в случае угрозы подтопления, а также обеспечить формирование необходимых запасов продовольствия, ГСМ, медикаментов и других средств жизнеобеспечения, особенно в населенных пунктах с риском нарушения транспортного сообщения. Дополнительно необходимо создать запасы инертных материалов, мешкотары и резерв инженерной техники.

"Завершить весь комплекс мероприятий по обеспечению безопасного прохождения паводков Канат Бозумбаев поручил до 1 марта".Пресс-служба правительства РК

Ранее сообщалось, что пять регионов Казахстана находятся под сильной угрозой паводков.

Динара Халдарова
Динара Халдарова
