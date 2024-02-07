Советник президента Канат Бозумбаев заболел коронавирусом

Советник президента Казахстана Канат Бозумбаев заболел коронавирусом. Об этом сегодня, 7 февраля 2024 года, корреспонденту Zakon.kz рассказали в пресс-службе главы государства.

В связи с этим Канат Бозумбаев находится на больничном.

"Подтверждаем, что советник президента Бозумбаев Канат Алдабергенович сдал положительный ПЦР-тест и сейчас находится на больничном", – сообщили в пресс-службе президента РК в среду.

6 февраля 2024 года в Мажилисе прошло пленарное заседание с участием Касым-Жомарта Токаева, на котором утвердили кандидатуру Олжаса Бектенова в качестве премьер-министра Казахстана. Но на этом заседании не было председателя нижней палаты Ерлана Кошанова. Позднее выяснилось, что он ушел на больничный из-за коронавируса.

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Должность советника президента Казахстана Канат Бозумбаев занимает с сентября 2023 года.