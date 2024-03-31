Чем будет заниматься новый вице-премьер Канат Бозумбаев
Фото: Zakon.kz
Пресс-секретарь президента РК Берик Уали рассказал, какие функции возложили на нового заместителя премьер-министра – Каната Бозумбаева, сообщает Zakon.kz.
Со слов Уали, новый зампремьера займется региональной политикой, жилищно-коммунальными вопросами, чрезвычайными ситуациями и проблемами водных ресурсов.
"Назначенный указом президента заместитель премьер-министра Республики Казахстан Бозумбаев Канат Алдабергенович будет курировать вопросы региональной политики, жилищно-коммунального хозяйства, чрезвычайных ситуаций и водных ресурсов", – написал пресс-секретарь президента.
Канат Бозумбаев был назначен заместителем премьер-министра РК указом президента от 31 марта. Ранее занимал пост советника президента.
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