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Законодательство РК

Чем будет заниматься новый вице-премьер Канат Бозумбаев

Канат Бозумбаев, фото - Новости Zakon.kz от 31.03.2024 10:06 Фото: Zakon.kz
Пресс-секретарь президента РК Берик Уали рассказал, какие функции возложили на нового заместителя премьер-министра – Каната Бозумбаева, сообщает Zakon.kz.

Со слов Уали, новый зампремьера займется региональной политикой, жилищно-коммунальными вопросами, чрезвычайными ситуациями и проблемами водных ресурсов.

"Назначенный указом президента заместитель премьер-министра Республики Казахстан Бозумбаев Канат Алдабергенович будет курировать вопросы региональной политики, жилищно-коммунального хозяйства, чрезвычайных ситуаций и водных ресурсов", – написал пресс-секретарь президента.

Канат Бозумбаев был назначен заместителем премьер-министра РК указом президента от 31 марта. Ранее занимал пост советника президента. 

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