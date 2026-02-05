#Казахстан в сравнении
Общество

Золотую жилу нашли казахстанцы и оказались под следствием

золотая руда, фото - Новости Zakon.kz от 05.02.2026 11:38 Фото: pexels
В Созакском районе Туркестанской области группа людей занялась освоением участков, содержащих золото, но без соответствующих документов, сообщает Zakon.kz.

В прокуратуре региона 5 февраля 2026 года рассказали, что 12 человек без разрешительных документов, с нарушением требований экологического законодательства и норм промышленной безопасности незаконно добыли около 451 грамма золота.

"По данным фактам начато досудебное расследование по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных частями 1 и 3 статьи 295-1 Уголовного кодекса Республики Казахстан. В отношении подозреваемых лиц проведены необходимые следственные действия, в отношении 5 из которых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", – говорится в сообщении.

Прокуратура предупреждает, что незаконная добыча полезных ископаемых представляет существенную угрозу экологии, наносит ущерб экономической безопасности государства и влечет уголовную ответственность.

Подозреваемым за это правонарушение грозит до 7 лет лишения свободы.

В Костанайской области на 5 лет 4 месяца посадили мужчину, незаконно добывавшего марганцевую руду.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
