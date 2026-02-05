В Туркестанской области началось строительство перинатального центра на 200 мест

В Туркестанской области дан официальный старт строительству нового областного перинатального центра на 200 коек. Медицинский объект возводится в селе Темирлан Ордабасинского района и станет одним из ключевых проектов в сфере охраны материнства и детства в регионе.

Торжественная церемония закладки капсулы времени на строительной площадке прошла с участием акима Туркестанской области Нуралхана Кушерова. Проект имеет важное социальное значение и направлен на развитие современной медицинской инфраструктуры, а также повышение доступности квалифицированной медицинской помощи для жителей сельских районов.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

По словам главы региона, необходимость строительства нового перинатального центра обусловлена устойчивым ростом населения и высокой рождаемостью. Сегодня в Туркестанской области проживает более двух миллионов человек, регион лидирует по показателям рождаемости.

"Сегодня мы становимся свидетелями еще одной благородной инициативы в Туркестанском регионе. Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем Послании подчеркнул необходимость комплексного улучшения медицинской инфраструктуры. В этом направлении в нашей области ведется масштабная работа. В прошлом году в отдаленных населенных пунктах были открыты фельдшерско-акушерские пункты. Сегодня мы закладываем капсулу времени областного перинатального центра. Это учреждение будет обслуживать жителей Ордабасинского, Байдибекского, Сайрамского, Тюлькубасского районов и города Арыс. Теперь сельчанам не придется ездить в областной центр – высококвалифицированную помощь они смогут получить здесь. Современное оборудование и квалифицированные кадры позволят обеспечить безопасность матери и ребенка, что даст мощный импульс улучшению демографической ситуации в регионе", – отметил Нуралхан Кушеров.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Новый перинатальный центр будет соответствовать международным стандартам и оснащен современным медицинским оборудованием. Здесь планируется оказывать высокотехнологичную помощь беременным женщинам, роженицам и новорожденным на областном уровне. Реализация проекта позволит снизить нагрузку на действующие медицинские учреждения и повысить уровень безопасности матери и ребенка.

Общая площадь здания составит более 34 тысяч квадратных метров, площадь застройки – свыше 12 тысяч квадратных метров. Площадь земельного участка – 8 гектаров.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Проект перинатального центра направлен на системное укрепление системы здравоохранения региона, улучшение демографических показателей и обеспечение равного доступа к качественной медицинской помощи для жителей сельской местности.