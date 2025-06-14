Строительство дорожного коридора "Центр – Запад" начали в Костанайской области
Проект реализуют по поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева, он входит в планы правительства по развитию транспортной инфраструктуры и транзитного потенциала страны.
Начало работ состоялось одновременно в Аркалыке и в селе Торгай Жангельдинского района Костанайской области. Строительство охватывает дорогу по маршруту "Астана – Жантеке – Егиндиколь – Аркалык – Торгай – Иргиз" общей протяженностью 865 км.
"Новый автомобильный коридор обеспечит прямое сообщение между центром и западом страны, а также создаст выход на Транскаспийский международный транспортный маршрут. Благодаря реализации проекта расстояние между Астаной и селом Иргиз сократится на 573 км", – говорится в информации.
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
В правительстве подчеркнули, что особое внимание при строительстве уделено вопросам экологичности. В зонах миграции сайгаков предусмотрено изменение поперечного профиля дороги, что минимизирует барьерный эффект и обеспечит безопасное пересечение дороги животными.
В церемонии старта приняли участие вице-министр транспорта Сатжан Аблалиев и аким региона Кумар Аксакалов.
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 18 апреля 2025 года ознакомился с ходом развития транспортно-логистической инфраструктуры в Мангистау. В ходе которого он поручил ускорить строительство аэропорта в курортной зоне Кендерли.