Строительство дорожного коридора "Центр – Запад" начали в Костанайской области

В Костанайской области дан старт строительству коридора "Центр – Запад" с выходом на Транскаспийский международный транспортный маршрут, сообщает Zakon.kz.

Проект реализуют по поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева, он входит в планы правительства по развитию транспортной инфраструктуры и транзитного потенциала страны.

Начало работ состоялось одновременно в Аркалыке и в селе Торгай Жангельдинского района Костанайской области. Строительство охватывает дорогу по маршруту "Астана – Жантеке – Егиндиколь – Аркалык – Торгай – Иргиз" общей протяженностью 865 км.

"Новый автомобильный коридор обеспечит прямое сообщение между центром и западом страны, а также создаст выход на Транскаспийский международный транспортный маршрут. Благодаря реализации проекта расстояние между Астаной и селом Иргиз сократится на 573 км", – говорится в информации.

Фото: пресс-служба премьер-министра РК

В правительстве подчеркнули, что особое внимание при строительстве уделено вопросам экологичности. В зонах миграции сайгаков предусмотрено изменение поперечного профиля дороги, что минимизирует барьерный эффект и обеспечит безопасное пересечение дороги животными.

В церемонии старта приняли участие вице-министр транспорта Сатжан Аблалиев и аким региона Кумар Аксакалов.

Фото: пресс-служба премьер-министра РК