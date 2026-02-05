Проект новой Конституции предложили вынести на референдум

Депутат Мажилиса Айдарбек Ходжаназаров на заседании Комиссии по конституционной реформе 5 февраля 2026 года высказался о проекте нового Основного закона страны, передает корреспондент Zakon.kz.

Айдарбек Ходжаназаров отметил, что обсуждение Конституционной реформы идет уже более полугода, начиная с октября 2025 года.

"Свои многочисленные предложения направили сотни, тысячи наших сограждан. На их основе в процессе долгой кропотливой работы профессиональных юристов, экспертов из разных областей и общественников был создан проект новой Конституции. Как отмечают не только члены комиссии, но и вся общественность, это глубоко проработанный документ, отвечающий современным реалиям и определяющий долгосрочные ориентиры развития нашей с вами страны", – добавил он.

Депутат подчеркнул, что в основном все предложения носят сугубо юридический характер по внесению только редакционных правок.

"Поэтому на правах члена конституционной комиссии хотел бы предложить после доработки редакции отдельных статей вынести проект новой Конституции на референдум для всенародного голосования", – предложил Айдарбек Ходжаназаров.

Ранее он предложил закрепить тенге как национальную валюту в новой Конституции Казахстана.