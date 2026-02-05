#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
498.65
589.06
6.49
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
498.65
589.06
6.49
Общество

Проект новой Конституции предложили вынести на референдум

Референдум, выборы, избирательный бюллетень, бюллетень, бюллетени, избирательная урна, фото - Новости Zakon.kz от 05.02.2026 17:38 Фото: Zakon.kz
Депутат Мажилиса Айдарбек Ходжаназаров на заседании Комиссии по конституционной реформе 5 февраля 2026 года высказался о проекте нового Основного закона страны, передает корреспондент Zakon.kz.

Айдарбек Ходжаназаров отметил, что обсуждение Конституционной реформы идет уже более полугода, начиная с октября 2025 года.

"Свои многочисленные предложения направили сотни, тысячи наших сограждан. На их основе в процессе долгой кропотливой работы профессиональных юристов, экспертов из разных областей и общественников был создан проект новой Конституции. Как отмечают не только члены комиссии, но и вся общественность, это глубоко проработанный документ, отвечающий современным реалиям и определяющий долгосрочные ориентиры развития нашей с вами страны", – добавил он.

Депутат подчеркнул, что в основном все предложения носят сугубо юридический характер по внесению только редакционных правок.

"Поэтому на правах члена конституционной комиссии хотел бы предложить после доработки редакции отдельных статей вынести проект новой Конституции на референдум для всенародного голосования", – предложил Айдарбек Ходжаназаров.

Ранее он предложил закрепить тенге как национальную валюту в новой Конституции Казахстана.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Составить сравнительную таблицу по проекту новой Конституции поручила Азимова
18:50, Сегодня
Составить сравнительную таблицу по проекту новой Конституции поручила Азимова
В новой Конституции предложили закрепить тенге как национальную валюту
17:06, Сегодня
В новой Конституции предложили закрепить тенге как национальную валюту
Фундаментальные нормы новой Конституции разъяснил депутат
18:52, 03 февраля 2026
Фундаментальные нормы новой Конституции разъяснил депутат
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Вратарь сборной Казахстана оформил шатаут в матче ВХЛ
19:37, Сегодня
Вратарь сборной Казахстана оформил шатаут в матче ВХЛ
Стало известно, кто зажжёт огонь на церемонии открытия Олимпиады-2026
19:05, Сегодня
Стало известно, кто зажжёт огонь на церемонии открытия Олимпиады-2026
Экс-защитник "Химок" и "Балтики" близок к переходу в "Кайсар"
18:36, Сегодня
Экс-защитник "Химок" и "Балтики" близок к переходу в "Кайсар"
Скандально покинувший "Кайрат" тренер сделал свой выбор между Роналду и Месси
18:12, Сегодня
Скандально покинувший "Кайрат" тренер сделал свой выбор между Роналду и Месси
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: