Право

Составить сравнительную таблицу по проекту новой Конституции поручила Азимова

Конституция РК, День Конституции РК, фото - Новости Zakon.kz от 05.02.2026 18:50 Фото: Zakon.kz
Председатель Конституционного суда Казахстана Эльвира Азимова на заседании Комиссии по конституционной реформе 5 февраля 2026 года указала, что важно наглядно показать казахстанцам ход обсуждения проекта нового Основного закона страны, передает корреспондент Zakon.kz.

Эльвира Азимова отметила, что от граждан продолжают поступать предложения по поводу проекта новой Конституции.

"Работа по обсуждению поступающих от казахстанцев и членов Комиссии предложений продолжается. Вместе с тем предлагаю собрать все предложения, поступившие в ходе восьми предыдущих заседаний, и составить сравнительную таблицу. Нужно показать, как эти предложения были учтены в проекте или находятся в процессе рассмотрения. Поскольку наши заседания проходят в прямом эфире, такая информация должна быть доступна не только нам, но и гражданам в ясной и точной форме", – сказала она, обращаясь к своему заместителю Бахыту Нурмуханову.

Следующее заседание Комиссии по конституционной реформе состоится 7 февраля 2026 года.

Ранее депутат Мажилиса Айдарбек Ходжаназаров предложил после доработки редакции отдельных статей вынести проект новой Конституции на референдум для всенародного голосования.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
