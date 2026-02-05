В новой Конституции предложили закрепить тенге как национальную валюту

Депутат Мажилиса Айдарбек Ходжаназаров на заседании Комиссии по конституционной реформе 5 февраля 2026 года высказался о роли национальной валюты, передает корреспондент Zakon.kz.

Айдарбек Ходжаназаров заявил, что национальная валюта является одним из ключевых показателей экономической независимости и суверенитета государства. Собственная валюта, по его словам, позволяет проводить автономную денежно-кредитную политику, обеспечивает устойчивость финансовой системы, защищает внутренний рынок и открывает возможности для своевременного реагирования на мировые кризисы.

"Национальная валюта – один из основных атрибутов суверенного государства. Наличие собственной валюты означает политическую самостоятельность страны, экономический суверенитет и способность свободно проводить внутреннюю и внешнюю финансовую политику. Национальная валюта является наглядным проявлением целостности и стабильности государства... Считаю правильным четко закрепить в Конституции, что национальной валютой Республики Казахстан является тенге", – пояснил он.

По его словам, это мировая практика. В пример он привел основные законы Азербайджана, Армении и Кыргызстана, где есть норма о национальной валюте.

