#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
498.65
589.06
6.49
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
498.65
589.06
6.49
Право

В новой Конституции предложили закрепить тенге как национальную валюту

Экономика, экономика Казахстана, экономика РК, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, договоры, инвестиции, инвестирование, график роста, графики роста, график, графики, экономическое развитие Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 05.02.2026 17:06 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Депутат Мажилиса Айдарбек Ходжаназаров на заседании Комиссии по конституционной реформе 5 февраля 2026 года высказался о роли национальной валюты, передает корреспондент Zakon.kz.

Айдарбек Ходжаназаров заявил, что национальная валюта является одним из ключевых показателей экономической независимости и суверенитета государства. Собственная валюта, по его словам, позволяет проводить автономную денежно-кредитную политику, обеспечивает устойчивость финансовой системы, защищает внутренний рынок и открывает возможности для своевременного реагирования на мировые кризисы.

"Национальная валюта – один из основных атрибутов суверенного государства. Наличие собственной валюты означает политическую самостоятельность страны, экономический суверенитет и способность свободно проводить внутреннюю и внешнюю финансовую политику. Национальная валюта является наглядным проявлением целостности и стабильности государства... Считаю правильным четко закрепить в Конституции, что национальной валютой Республики Казахстан является тенге", – пояснил он.

По его словам, это мировая практика. В пример он привел основные законы Азербайджана, Армении и Кыргызстана, где есть норма о национальной валюте.

3 февраля 2026 года государственный советник Казахстана Ерлан Карин ответил на комментарии казахстанцев по поводу некоторых поправок в Основной закон страны.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Проект новой Конституции предложили вынести на референдум
17:38, Сегодня
Проект новой Конституции предложили вынести на референдум
Фундаментальные нормы новой Конституции разъяснил депутат
18:52, 03 февраля 2026
Фундаментальные нормы новой Конституции разъяснил депутат
Запрет смертной казни предлагают закрепить в Конституции
17:25, 29 января 2026
Запрет смертной казни предлагают закрепить в Конституции
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Вратарь сборной Казахстана оформил шатаут в матче ВХЛ
19:37, Сегодня
Вратарь сборной Казахстана оформил шатаут в матче ВХЛ
Стало известно, кто зажжёт огонь на церемонии открытия Олимпиады-2026
19:05, Сегодня
Стало известно, кто зажжёт огонь на церемонии открытия Олимпиады-2026
Экс-защитник "Химок" и "Балтики" близок к переходу в "Кайсар"
18:36, Сегодня
Экс-защитник "Химок" и "Балтики" близок к переходу в "Кайсар"
Скандально покинувший "Кайрат" тренер сделал свой выбор между Роналду и Месси
18:12, Сегодня
Скандально покинувший "Кайрат" тренер сделал свой выбор между Роналду и Месси
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: