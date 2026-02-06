Арестованный по делу ОПГ Коспаева рынок в Алматы за 2,2 млрд тенге "ушел" в чужие руки: известен приговор

В Алматы вынесен приговор по факту внесения ложных сведений в информационную систему "Единый государственный кадастр недвижимости" с целью присвоения имущества, подлежащего конфискации, сообщает Zakon.kz.

Как напомнили в Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ) 6 февраля 2026 года, ранее окончено расследование в отношении организованной преступной группы (ОПГ), действовавшей под руководством Коспаева, по фактам рейдерского захвата ТОО "AV-Construction", ТОО "Стекольный завод", ТОО "Шалкар 17", ТОО "Бахар-А" и других предприятий.

"В целях конфискации судом наложен арест на земельный участок и имущество ТОО "Nikolsky Investment", расположенные на территории рынка "Никольский" в Алматы. Однако в сентябре 2025 года Аслан Пухаев, Антон Соловьёв и Жаксылык Сарсенбаев организовали незаконное снятие обременений путем внесения заведомо ложных сведений в информационную систему НАО "Правительство для граждан". В последующем имущество и участок стоимостью 2,2 млрд тенге переоформлены на подставных лиц с целью дальнейшей реализации", – рассказали детали в АФМ.

Судом виновным назначено наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы.

Приговор вступил в законную силу. Имущество возвращено в собственность государства.

Члены ОПГ Коспаева были осуждены за совершение ряда тяжких и особо тяжких преступлений 28 января 2025 года.

В АФМ отмечали, что незаконно переоформленный участок хотели сбыть иностранным инвесторам.