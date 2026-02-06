#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
495.1
583.72
6.46
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
495.1
583.72
6.46
Общество

Арестованный по делу ОПГ Коспаева рынок в Алматы за 2,2 млрд тенге "ушел" в чужие руки: известен приговор

Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу, АФМ РК, Агентство по финансовому мониторингу, финансовый мониторинг, фото - Новости Zakon.kz от 06.02.2026 10:08 Фото: АФМ РК
В Алматы вынесен приговор по факту внесения ложных сведений в информационную систему "Единый государственный кадастр недвижимости" с целью присвоения имущества, подлежащего конфискации, сообщает Zakon.kz.

Как напомнили в Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ) 6 февраля 2026 года, ранее окончено расследование в отношении организованной преступной группы (ОПГ), действовавшей под руководством Коспаева, по фактам рейдерского захвата ТОО "AV-Construction", ТОО "Стекольный завод", ТОО "Шалкар 17", ТОО "Бахар-А" и других предприятий.

"В целях конфискации судом наложен арест на земельный участок и имущество ТОО "Nikolsky Investment", расположенные на территории рынка "Никольский" в Алматы. Однако в сентябре 2025 года Аслан Пухаев, Антон Соловьёв и Жаксылык Сарсенбаев организовали незаконное снятие обременений путем внесения заведомо ложных сведений в информационную систему НАО "Правительство для граждан". В последующем имущество и участок стоимостью 2,2 млрд тенге переоформлены на подставных лиц с целью дальнейшей реализации", – рассказали детали в АФМ.

Судом виновным назначено наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы.

Приговор вступил в законную силу. Имущество возвращено в собственность государства.

Члены ОПГ Коспаева были осуждены за совершение ряда тяжких и особо тяжких преступлений 28 января 2025 года.

В АФМ отмечали, что незаконно переоформленный участок хотели сбыть иностранным инвесторам.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
25 млрд тенге и 90 тыс. пострадавших: громкое дело Asar Baspana дошло до суда
12:28, Сегодня
25 млрд тенге и 90 тыс. пострадавших: громкое дело Asar Baspana дошло до суда
Арестованное имущество ОПГ Коспаева на 2,2 млрд тенге пытались продать иностранцам
09:10, 12 декабря 2024
Арестованное имущество ОПГ Коспаева на 2,2 млрд тенге пытались продать иностранцам
Приговор по громкому делу ОПГ Коспаева вынесли в Астане
19:33, 28 января 2025
Приговор по громкому делу ОПГ Коспаева вынесли в Астане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Топовый боец пообещал наказать Нурмагомедова в бою за титул
14:27, Сегодня
Топовый боец пообещал наказать Нурмагомедова в бою за титул
В России пророчат успех Нуралы Алипа в "Зените"
14:10, Сегодня
В России пророчат успех Нуралы Алипа в "Зените"
Две представительницы Казахстана вышли в финал чемпионата Азии
13:47, Сегодня
Две представительницы Казахстана вышли в финал чемпионата Азии
Дагестанский казах назвал лучших бойцов UFC всех времён
13:33, Сегодня
Дагестанский казах назвал лучших бойцов UFC всех времён
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: