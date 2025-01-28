Приговор по громкому делу ОПГ Коспаева вынесли в Астане

В Астане 28 января специализированный межрайонный суд по уголовным делам вынес приговор по фактам создания, руководства и участия в организованной группе и совершения ряда тяжких и особо тяжкого преступления преступной группой на территории Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Приговор вынес в отношении 11 лиц за:

создание и руководство организованной группой (ст.262 ч.1 УК);

участие в организованной группе (ст.262 ч.2 УК);

рейдерство, совершенное преступной группой, неоднократно (ст.249 ч.3 п.1) УК);

легализацию (отмывание) денег, полученных незаконным путем, преступной группой, в крупных размерах (ст.218 ч.3 п.2, 3) УК);

хищение вверенного имущества путем растраты и присвоения, совершенное преступной группой в особо крупном размере (ст.189 ч.4 п.1, 2) УК);

причинение имущественного ущерба без признаков хищения, совершенное преступной группой, с причинением крупного ущерба (ст.195 ч.4 п.1, 2) УК);

мошенничество, совершенное преступной группой, в особо крупном размере (ст.190 ч.4 п.1, 2) УК);

незаконное предпринимательство, совершенное преступной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере (ст.214 ч.2 п.1, 2) УК);

подделку учетно-контрольных марок (ст.233 ч.2);

вымогательство, совершенное преступной группой в особо крупных размерах (ст.194 ч.4 п.1, 2) УК);

приготовление к совершению рейдерства преступной группой (ст.24 ч.1 – 249 ч.3 п.1) УК;

незаконное пересечение границы преступной группой (ст.392 ч.2 УК);

изнасилование (ст.120 ч.1 УК);

использование поддельного документа (ст.385 ч.3 УК);

подделку официального документа (ст.385 ч.2 УК);

уклонение от уплаты налогов (ст.245 ч.3 УК).

Судом установлено:

К.Е. в 2016 году создал и руководил ОПГ в составе: К.А., К.А. (дело в отношении него выделено в отдельное производство), А.Д., Т., Б.Р., Ш., И., К.О., Б.В., К.А. и А.К., для совершения ряда тяжких и особо тяжкого уголовных правонарушений.

В период с октября 2016 года по 2021 года, участниками ОПГ, в целях извлечения имущественных выгод осуществлен рейдерский захват 5 ТОО и приготовление к рейдеству 1 ТОО.

Также участниками ОПГ в период с 2018 по 2022 годы совершено хищение имущества ТОО на сумму 4,6 млрд. тенге.

В результате, 133 жилых и нежилых помещений в ЖК «Esentai City» реализованы по заниженным ценам себе, родственникам и аффилированным с ними лицам.

Не останавливаясь на достигнутом руководитель ОПГ К.Е. и члены организовали незаконную реализацию алкогольной продукции с поддельными учетно-контрольными марками на территории РК. Для этого использовали подконтрольные им предприятия с извлечением прибыли на общую сумму более 7 млрд. тенге.

На легализованные денежные средства участники ОПГ приобретали дорогостоящие объекты недвижимости и автомобили, сдавали имущество в аренду, вносили незаконно полученные денежные средства на свои депозиты, вели разгульный образ жизни.

В этот же период времени К.Е., Ш., И. и К.А. путем угроз совершили вымогательство имущества принадлежащие потерпевшим К. и К., в виде автомашин и торгового рынка.

Член ОПГ Ш., чувствуя свою безнаказанность и вседозволенность, совершил изнасилование И.

В период проведения досудебного расследования по делу, К.А., Ш., И., понимая тяжесть совершенных ими уголовных правонарушений умышленно незаконно пересекли государственную границу РК, чтобы скрыться от правоохранительных органов.

Вина всех 11 подсудимых доказана показаниями потерпевших, свидетелей, подсудимого, результатами негласных следственных действий, заключениями специалистов и экспертов, результатами проведенных обысков, в ходе которых были изъяты вещественные доказательства и другими материалами уголовного дела.

Приговором суда признаны виновными и осуждены:



К.Е. по ст.ст.262 ч.1, 249 ч.3 п.1), 218 ч.3 п.2, 3), 189 ч.4 п.1, 2), 195 ч.4 п.1, 2), 190 ч.4 п.1, 2), 214 ч.2 п.1,2), 233 ч.2, 194 ч.4 п.1, 2), 24 ч.1 – 249 ч.3 п.1) УК, окончательно – к 15 годам лишения свободы;

К.А. по ст.ст.262 ч.2, 249 ч.3 п.1), 218 ч.3 п.2, 3), 189 ч.4 п.1, 2), 214 ч.2 п.1), 233 ч.2, 392 ч.2 УК, окончательно – к 12 годам лишения свободы;

Ш. по ст.ст.262 ч.2, 249 ч.3 п.1), 218 ч.3 п.2,3), 189 ч.4 п.1, 2), 214 ч.2 п.1), 233 ч.2, 194 ч.4 п.1, 2), 24 ч.1 – 249 ч.3 п.1), 392 ч.2 УК, окончательно – к 12 годам лишения свободы;

И. по ст.ст.262 ч.2, 249 ч.3 п.1), 195 ч.4 п.1, 2), 385 ч.2, 190 ч.4 п.1, 2), 214 ч.2 п.1), 233 ч.2, 194 ч.4 п.1, 2), 24 ч.1 – 249 ч.3 п.1), 392 ч.2 УК, окончательно – к 12 годам лишения свободы;

А.Д. по ст.ст.262 ч.2, 249 ч.3 п.1), 218 ч.3 п.2,3), 189 ч.4 п.1, 2) УК, окончательно – к 12 годам лишения свободы;

А.К. по ст.ст.262 ч.2, 249 ч.3 п.1), 195 ч.4 п.1, 2), 385 ч.2, 190 ч.4 п.1, 2), 214 ч.2 п.1) УК, окончательно – к 12 годам лишения свободы;

Б.Р. по ст.ст.262 ч.2, 249 ч.3 п.1), 218 ч.3 п.2, 3), 189 ч.4 п.1, 2) УК, окончательно – к 12 годам лишения свободы;

К.О. по ст.ст.262 ч.2, 249 ч.3 п.1), 218 ч.3 п.2, 3), 189 ч.4 п.1,2), 214 ч.2 п.1), 233 ч.2 УК, окончательно – к 10 годам лишения свободы;

К.А. по ст.ст.262 ч.2, 218 ч.3 п.2, 3), 189 ч.4 п.1, 2), 24 ч.1 – 249 ч.3 п.1) УК, окончательно – к 12 годам лишения свободы;

Т. по ст.ст.262 ч.2, 249 ч.3 п.1), 218 ч.3 п.2, 3), 189 ч.4 п.1, 2) УК, окончательно – к 12 годам лишения свободы;

Б.В. по ст.ст.245 ч.3, 218 ч.3 п.3) УК, окончательно – к 9 годам лишения свободы.

Также подсудимые Ш. - по ст.120 ч.1 УК, И. - по ст.385 ч.3 УК, А.К. - по ст.ст.385 ч.3, 233 ч.2 УК, Б.В. - по ст.ст.214 ч.1, 233 ч.2 УК освобождены от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

Судом конфисковано в доход государства имущество осужденных в виде: 78 квартир, 6 земельных участков, 1 складское помещение, 10 коммерческих помещений, 2-х многоквартирных дома общей площадью 2 482 кв.м., 5 гаражей, 3 нежилых помещений, 5 объектов торговли с земельными участками, 80 автомашин и 2 единицы оружия, а также денежные средства и ценные вещи.

В пользу потерпевших судом взыскана сумма причиненного материального ущерба и морального вреда на общую сумму около 6,5 млрд тенге.

Приговор суда не вступил в законную силу.

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