Незаконно строили дома и собрали с дольщиков 2 млрд тенге на востоке Казахстана

Высотки в Усть-Каменогорске возводили без разрешительных документов и незаконно привлекали дольщиков, сообщает Zakon.kz.

Необходимые акты экспертизы оформляли фактически уже в ходе строительства, передает телеканал "24kz". Кроме того, две крупные компании незаконно взимали за квартиры в недостроенных домах до двух млрд тенге предоплаты.

Теперь, по данным специалистов Управления государственного архитектурно-строительного контроля, компании-застройщики в Восточно-Казахстанской области выплатят почти 180 млн тенге административных штрафов.

"Зачастую основные нарушения – это начало строительно-монтажных работ без экспертизы. То есть перед началом строительства объекта проект должен пройти проверку на соответствие строительных норм и уже после получения заключения экспертизы начинать строительство. Выдано 181 предписание по установленным нарушениям", – прокомментировал заместитель руководителя Управления ГАСК ВКО Самат Каирдинов.

Долгострои планируют сдать в эксплуатацию до конца года.

