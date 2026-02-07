#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
494.63
583.22
6.42
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
494.63
583.22
6.42
Общество

Незаконно строили дома и собрали с дольщиков 2 млрд тенге на востоке Казахстана

Восточно-Казахстанская область, фото - Новости Zakon.kz от 08.02.2026 04:30 Фото: Zakon.kz
Высотки в Усть-Каменогорске возводили без разрешительных документов и незаконно привлекали дольщиков, сообщает Zakon.kz.

Необходимые акты экспертизы оформляли фактически уже в ходе строительства, передает телеканал "24kz". Кроме того, две крупные компании незаконно взимали за квартиры в недостроенных домах до двух млрд тенге предоплаты.

Теперь, по данным специалистов Управления государственного архитектурно-строительного контроля, компании-застройщики в Восточно-Казахстанской области выплатят почти 180 млн тенге административных штрафов.

"Зачастую основные нарушения – это начало строительно-монтажных работ без экспертизы. То есть перед началом строительства объекта проект должен пройти проверку на соответствие строительных норм и уже после получения заключения экспертизы начинать строительство. Выдано 181 предписание по установленным нарушениям", – прокомментировал заместитель руководителя Управления ГАСК ВКО Самат Каирдинов.

Долгострои планируют сдать в эксплуатацию до конца года.

Фиктивные акты и 16 млн тенге выявили при ремонте больницы в Жамбылской области.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Незаконно строившийся дом снесли в Актау
18:57, 06 ноября 2023
Незаконно строившийся дом снесли в Актау
В Атырау незаконно собирали деньги с дольщиков
06:36, 09 августа 2025
В Атырау незаконно собирали деньги с дольщиков
Собрали с дольщиков 4 млрд тенге: руководство двух строительных компаний задержали в Астане
13:02, 18 сентября 2023
Собрали с дольщиков 4 млрд тенге: руководство двух строительных компаний задержали в Астане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
"Женис" подписал нападающего из Нигерии
06:47, Сегодня
"Женис" подписал нападающего из Нигерии
"Астана" сыграла вничью с клубом из Армении
06:21, Сегодня
"Астана" сыграла вничью с клубом из Армении
Казахстанский боец нокаутировал американца на турнире UFC
05:46, Сегодня
Казахстанский боец нокаутировал американца на турнире UFC
Сауль Альварес ответил на вопрос о реванше с Дмитрием Биволом
05:17, Сегодня
Сауль Альварес ответил на вопрос о реванше с Дмитрием Биволом
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: