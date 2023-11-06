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Незаконно строившийся дом снесли в Актау

Снос Фото: пресс-служба акимата Мангистауской области
6 ноября в Актау снесли незаконную постройку. Объект возводили без разрешительных документов с несоблюдением требований закона, сообщает Zakon.kz.

Как пояснили в пресс-службе акимата Мангистауской области, управление государственного архитектурно-строительного контроля региона в ходе внеплановой проверки выявило, что обозначенный гостевой дом строится незаконно. Застройщику выписали административный протокол и отправили предписание о прекращении строительно-монтажных работ, пишет Lada.

Предприниматель проигнорировал эти акты. В итоге управление ГАСК Мангистауской области подало исковое заявление о принудительном сносе самовольно построенного незаконного объекта строительства в соответствии со статьей 244 Гражданского кодекса Республики Казахстан, которое было удовлетворено судебным решением.

"В рамках борьбы с незаконными застройками ведутся судебные разбирательства. В результате рассмотрения судом было признано незаконным строительство 29 жилых домов, и суд вынес решение о сносе 28 из них. Одно из зданий, которое строилось без рабочего проекта и без получения положительного заключения экспертизы, было снесено по решению суда 30 октября", - сообщил руководитель отдела градостроительного контроля Нурбол Жоланбеков.

Он добавил, что гостевой дом строился без согласования рабочего проекта и не получил положительного экспертного заключения. Кроме того, отсутствовали технический и авторский надзоры.

В сентябре 2023 года стало известно, что в горах Алматы незаконно построили больше 50 объектов.

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Ирина Мишура
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