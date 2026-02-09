Четвертый день Олимпиады-2026: кто и когда выступит за Казахстан 10 февраля

Сборная Казахстана примет участие в соревнованиях четвертого дня зимних Олимпийских игр в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Расписание стартов на 10 февраля опубликовало в Instagram Министерство туризма и спорта РК, сообщает Zakon.kz.

В программе дня – лыжные гонки, шорт-трек, фристайл-могул, биатлон и фигурное катание.

В 13:15 по времени Астаны состоится женский спринт свободным стилем в лыжных гонках, где выступят Надежда Степашкина, Ксения Шалыгина, Анна Мельник и Дарья Ряжко. Финал запланирован на 17:10. В 13:55 стартует мужской спринт, в котором Казахстан представят Омиргали Муратбеков, Виталий Пухкало и Наиль Башмаков, финал – в 17:25.

В шорт-треке в 14:30 пройдет квалификация на дистанции 500 метров у женщин с участием Яны Хан и Ольги Тихоновой. В 15:08 в отборе на 1000 метров у мужчин выступит Денис Никиша. Также в 15:53 запланирован старт смешанной эстафеты, где за сборную Казахстана побегут Денис Никиша, Абзал Әжіғалиeв, Яна Хан и Ольга Тихонова. Финальные заезды пройдут в 16:48.

В соревнованиях по фристайл-могулу Казахстан будет представлен Павлом Колмаковым (мужчины, квалификация в 15:15), а также Аяулым Әміpеновой, Юлией Галышевой и Анастасией Городко (женщины, квалификация в 18:15).

В 17:30 в индивидуальной гонке по биатлону у мужчин стартуют Асет Дуйсенов и Владислав Киреев. Завершит соревновательный день мужское фигурное катание – в 22:30 Михаил Шайдоров выступит с короткой программой.

Все старты будут показаны в прямом эфире на телеканалах Qazaqstan, Qazsport, Khabar и Jibek Joly. Соревнования начнутся по времени Астаны.

А ранее призеры Олимпиады-2026 массово пожаловались на поломку медалей.

