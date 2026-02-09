Как изменилась стоимость жизни в Казахстане в начале 2026 года

В январе-феврале инфляция в Казахстане пошла на спад. Однако, согласно свежим статистическим данным, индекс потребительских цен (ИПЦ) в январе продемонстрировал рост, затронувший практически все сферы жизни граждан – от продуктов питания до сложных финансовых услуг, сообщает Zakon.kz.

Общая картина: цифры и факты

В январе 2026 года общий уровень инфляции в сравнении с декабрем прошлого года составил 1,0%. Если же рассматривать динамику в годовом исчислении (к январю 2025 года), то прирост цен достиг отметки в 12,2%. Для тех, кто следит за долгосрочными изменениями: по сравнению с декабрем 2020 года цены выросли на 76,4%.

Наибольший вклад в месячный рост цен внесли три основные группы:

непродовольственные товары: рост на 1,2%;

рост на 1,2%; платные услуги: подорожание на 1,1%;

подорожание на 1,1%; продовольственные товары: увеличение на 0,8%.

Интересно, что именно сектор услуг в начале года показал наиболее агрессивную динамику в отдельных сегментах. Например, страхование и финансовые услуги подскочили в цене сразу на 4,5%, а услуги связи стали дороже на 2,2%.

Продуктовая корзина и быт

Несмотря на общий рост цен на продовольствие, в некоторых категориях наблюдается дефляция. Так, фрукты, ягоды и орехи в январе подешевели на 0,4%, что стало небольшим облегчением для потребителей. Однако этот позитивный момент был нивелирован ростом цен на другие важные позиции: овощи подорожали на 1,5%, молочные продукты – на 0,4-1,0%, а мясо и птица – на 0,3%.

В секторе непродовольственных товаров выделяется рост стоимости личных вещей и предметов домашнего обихода. Одежда и обувь в среднем прибавили 0,7%, в то время как бытовая техника и текущее обслуживание жилья подорожали на 1,6%. Цены на бензин также не остались на месте, показав рост на 1,0%.

Региональный разрез: где инфляция выше

Ситуация с ценами в регионах Казахстана выглядит неоднородно. В январе 2026 года темпы инфляции выше среднереспубликанского уровня (1,0%) зафиксированы в нескольких областях:

область Улытау и Западно-Казахстанская область: рост на 1,4%;

Алматинская область: рост на 1,3%.

Минимальный рост цен в месячном выражении наблюдался в Северо-Казахстанской области и Алматы (по 0,8%), при этом наиболее заметно цены в магазинах выросли в Павлодарской области и Астане (на 1,6%).

Если рассматривать розничную торговлю отдельно, то индекс розничных цен (ИРЦ) по стране составил 101,2%.

Как считали ИПЦ

Индекс потребительских цен – это ключевой показатель, характеризующий изменение уровня цен на фиксированный перечень товаров и услуг, которые мы покупаем для личного потребления. Он отражает изменение цен определенных товаров и услуг в каком-либо отрезке времени.

Сотрудники Бюро национальной статистики ведут мониторинг цен ежемесячно путем обхода базовых объектов. В основном это выборочный круг супермаркетов, магазинов, рынков, социальных магазинов, торговых домов, а также объектов, представляющих различные услуги. Всего таких отслеживаемых объектов более 10 тысяч во всех населенных пунктах.

Ассортимент товаров огромен. По одному лишь молоку может быть большой выбор, в зависимости от жирности, объема, обработки, упаковки, торговой марки, производителя. Поэтому составляется выборка для каждого товара и услуги.

Всего Бюро фиксирует цены по 508 видам товаров и услуг, имеющих наибольший удельный вес в потребительских расходах. В этот перечень входят продукты питания, одежда и обувь, бытовые товары, автомобили, тарифы ЖКХ, услуги связи, парикмахера, проезд в общественном транспорте и другие.

Что это значит для потребителя?

Текущие данные показывают, что инфляционное давление в стране сохраняется. Основными факторами роста остаются услуги и непродовольственные товары, в то время как продовольственный рынок демонстрирует относительную стабильность за счет сезонных корректировок. Для жителей регионов, таких как Улытау или ЗКО, начало года оказалось финансово более дорогим, чем для жителей мегаполисов.

Высокий уровень инфляции в 2026 году признал председатель Нацбанка Казахстана Тимур Сулейменов. При этом он отметил, что не все цены растут быстрее инфляции.