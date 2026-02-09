#Казахстан в сравнении
Общество

Бегавшему с топором за школьниками подростку разрешили вернуться на уроки

топор, Кульсары, школа, подросток, нападение , фото - Новости Zakon.kz от 09.02.2026 23:06 Фото: pixabay
В Атырауской области подростка, который преследовал сверстников с топором в одной из школ города Кульсары, отпустили под домашний арест. По решению суда он вновь посещает занятия и может получать медицинскую помощь, сообщает Zakon.kz.

После происшествия школу покинула директор – педагог уволилась по собственному желанию после получения строгого выговора. Ситуацию прокомментировала министр просвещения Казахстана Жулдыз Сулейменова, выразив обеспокоенность возможными кадровыми последствиями подобных решений, пишет 9 февраля телеканал "КТК". 

"Если в середине учебного года среди учащихся возникают подобные проблемы и мы каждый раз будем увольнять директоров, то в итоге просто не будет желающих приходить в школы на эту должность. Ответственность за такие серьезные проблемы должна возлагаться не только на одного директора", – сказала министр просвещения РК Жулдыз Сулейменова.

Сообщается, что в регион после заявления министра прибудет комиссия из столицы. Между тем в управлении образования Атырауской области заявили, что фактов травли подростка на данный момент не установлено.

"Сам факт буллинга не подтвержден. Потому что пока идут следственные мероприятия. Сейчас проверка проводится в отношении четырех школьников из другого класса, которые во время перемены пришли к парню на разговор. Что именно там произошло, сейчас тоже выясняет следствие", –  руководитель управления образования Атырауской области Марат Абуов.

Ранее сообщалось, что ученик 10-го класса после конфликта со сверстниками взял топор и начал преследовать других школьников в коридоре. В результате нападения пострадали двое подростков. Им была оказана медицинская помощь, к счастью, серьезных угроз жизни не произошло. Видео с места происшествия быстро распространилось в социальных сетях и вызвало широкий общественный резонанс. 

Школьник был сразу задержан. Полиция возбудила уголовное дело, его родителей привлекли к административной ответственности за ненадлежащее воспитание ребенка.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
