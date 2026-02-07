#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
494.63
583.22
6.42
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
494.63
583.22
6.42
Общество

Школьник напал с топором на сверстников: директора школы уволили в Атырауской области

Школьники, ученики, школа, школы, ученики за партой, школьный кабинет, класс, школьные занятия, уроки, фото - Новости Zakon.kz от 07.02.2026 21:35 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Директора школы №6 имени Пушкина в городе Кульсары Жылыойского района Атырауской области уволили после резонансного инцидента, когда ученик напал на сверстников с топором, передает корреспондент Zakon.kz.

Об этом корреспонденту Zakon.kz сообщили в пресс-службе управления образования Атырауской области. Так, по официальным данным, 5 февраля руководителю учебного заведения был объявлен строгий выговор.

Уже на следующий день, 6 февраля, она написала заявление об увольнении по собственному желанию. В должности директора она проработала с 2022 года.

Ранее сообщалось, что ученик 10-го класса после конфликта со сверстниками взял топор и начал преследовать других школьников в коридоре. В результате нападения пострадали двое подростков. Им была оказана медицинская помощь, к счастью, серьезных угроз жизни не произошло. Видео с места происшествия быстро распространилось в социальных сетях и вызвало широкий общественный резонанс.

Школьник был сразу задержан. Полиция возбудила уголовное дело, его родителей привлекли к административной ответственности за ненадлежащее воспитание ребенка.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Канбетова
Динара Канбетова
Читайте также
Ученик с топором устроил переполох в коридоре школы в Атырауской области
10:56, 06 февраля 2026
Ученик с топором устроил переполох в коридоре школы в Атырауской области
В Семее уволили директора школы, в которой избили мальчика
18:18, 26 февраля 2025
В Семее уволили директора школы, в которой избили мальчика
"Нас ставят на деньги": директора школы в Бестобе уволили
18:36, 19 сентября 2024
"Нас ставят на деньги": директора школы в Бестобе уволили
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
"Женис" подписал нападающего из Нигерии
06:47, Сегодня
"Женис" подписал нападающего из Нигерии
"Астана" сыграла вничью с клубом из Армении
06:21, Сегодня
"Астана" сыграла вничью с клубом из Армении
Казахстанский боец нокаутировал американца на турнире UFC
05:46, Сегодня
Казахстанский боец нокаутировал американца на турнире UFC
Сауль Альварес ответил на вопрос о реванше с Дмитрием Биволом
05:17, Сегодня
Сауль Альварес ответил на вопрос о реванше с Дмитрием Биволом
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: