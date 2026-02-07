Школьник напал с топором на сверстников: директора школы уволили в Атырауской области

Директора школы №6 имени Пушкина в городе Кульсары Жылыойского района Атырауской области уволили после резонансного инцидента, когда ученик напал на сверстников с топором, передает корреспондент Zakon.kz.

Об этом корреспонденту Zakon.kz сообщили в пресс-службе управления образования Атырауской области. Так, по официальным данным, 5 февраля руководителю учебного заведения был объявлен строгий выговор.

Уже на следующий день, 6 февраля, она написала заявление об увольнении по собственному желанию. В должности директора она проработала с 2022 года.

Ранее сообщалось, что ученик 10-го класса после конфликта со сверстниками взял топор и начал преследовать других школьников в коридоре. В результате нападения пострадали двое подростков. Им была оказана медицинская помощь, к счастью, серьезных угроз жизни не произошло. Видео с места происшествия быстро распространилось в социальных сетях и вызвало широкий общественный резонанс.

Школьник был сразу задержан. Полиция возбудила уголовное дело, его родителей привлекли к административной ответственности за ненадлежащее воспитание ребенка.