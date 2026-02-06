#Казахстан в сравнении
Происшествия

Ученик с топором устроил переполох в коридоре школы в Атырауской области

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, фото - Новости Zakon.kz от 06.02.2026 10:56 Фото: Zakon.kz
В социальных сетях распространяется видео, снятое в одной из школ города Кульсары Жылыойского района Атырауской области. На кадрах видно, как ученик с топором в руках бегает по коридору, вызывая панику среди школьников, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По предварительной информации, инцидент произошел в учебное время. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как подросток с топором преследует нескольких мальчиков. Дети в испуге разбегаются в разные стороны, один из них успевает забежать в кабинет и закрыться изнутри. Подросток подбегает к двери и наносит по ней удар топором, после чего покидает коридор. Спустя некоторое время он возвращается уже с рюкзаком и уходит в неизвестном направлении, выходя из зоны обзора камеры.

Как сообщили в полиции, 5 февраля на канал "102" поступило сообщение о том, что в городе Кульсары ученик 10 класса после конфликта со сверстниками совершил нападение на них, после чего покинул территорию школы. В результате инцидента двое учащихся получили легкие телесные повреждения.

"После поступления вызова на место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции. Подросток был установлен и задержан. Все участники произошедшего, а также их родители доставлены в полицию", – прокомментировали в правоохранительных органах.

По факту хулиганства возбуждено уголовное дело. 15-летний подозреваемый водворен в изолятор временного содержания и поставлен на учет органов внутренних дел. Материалы направлены в Комиссию по делам несовершеннолетних для принятия процессуального решения.

Кроме того, в отношении родителей возбуждено административное производство за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. В рамках уголовного дела внесено представление в отдел образования об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления. По результатам расследования будет дана правовая оценка действиям должностных лиц образовательной организации, а также сотрудников охранного агентства, осуществлявшего охрану учебного заведения.

13 февраля 2023 года в Петропавловске произошел похожий случай. Девятиклассник принес в школу топор и нож, в результате чего были ранены трое детей. Позднее стало известно, что мальчику 15 лет, он состоит на психиатрическом учете с диагнозом: "депрессия".

Динара Канбетова
Динара Канбетова
