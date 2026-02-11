#Казахстан в сравнении
Общество

Плов с насекомыми предложили детям в инфекционной больнице Караганды

плов с черными жуками предложили пациентам инфекционной больницы Караганды, фото - Новости Zakon.kz от 11.02.2026 23:01 Фото: pixabay
В Карагандинской инфекционной больнице начали внеплановую проверку. Детям подали плов с курицей и насекомыми, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, черных жучков маленькие пациенты неожиданно обнаружили в контейнере. Родители потребовали объяснений в администрации и предложили самим угоститься данным блюдом.

Взрослые говорят, что в клинике очень строгие правила к продуктам, принесенным из дома, а теперь многие боятся есть и больничную еду.

Сами медики отвечают, что у них нет собственного пищевого блока, питание предоставляет специальная компания, которая сегодня же заменила всю привезенную партию.

"Произошедшая ситуация известна администрации больницы. Сразу после получения информации были оперативно приняты необходимые меры. В частности, экстренно на место был приглашен представитель поставщика, проведена проверка, партия питания полностью заменена. Информация дополнительно передана ответственным службам для проверки и принятия мер". Замдиректора по лечебной работе областной клинической больницы Люция Гомель

Ранее сообщалось, что в школьных столовых СКО ищут насекомых.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
