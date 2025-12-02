#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
508.2
589.82
6.54
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
508.2
589.82
6.54
Общество

"Директор уволен": в школьных столовых СКО ищут насекомых

Школьная столовая, еда в школе, школьный буфет, питание в школах, питание в школе, школьное питание, фото - Новости Zakon.kz от 03.12.2025 04:59 Фото: Министерство просвещения РК
В Северо-Казахстанской области начались проверки школьных столовых после скандала с обнаружением насекомых в еде, сообщает Zakon.kz.

По данным Петропавловск.news, после того, как в еде, предназначенной для учащихся казахской школы-гимназии имени Абая в Петропавловске обнаружили насекомых, директора учебного заведения освободили от должности, а договор с текущим поставщиком питания расторгли.

По поручению акима Северо-Казахстанской области сейчас в регионе и идут проверки всех школьных столовых. Работает межведомственная комиссия, в каждой школе создана бракеражная комиссия с участием родителей под председательством директоров.

"В связи с ненадлежащим контролем со стороны руководства директор специализированной казахской школы-гимназии имени Абая освобожден от занимаемой должности. Начата процедура расторжения договора с предпринимателем, осуществлявшим услуги по организации питания учащихся. В ближайшее время будет объявлен новый конкурс на оказание услуг школьного питания", – прокомментировали в акимате Северо-Казахстанской области.

Ситуация находится на личном контроле акима области.

Ранее мы писали о том, что в Алматы мелкий конфликт в магазине перерос в драку, хаос и гибель девушки на мопеде.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Школьные столовые проверят по всему Казахстану
10:49, 09 сентября 2024
Школьные столовые проверят по всему Казахстану
Массовое отравление детей в Мангистау: в регионе внепланово проверят более 70 школьных столовых
11:38, 27 апреля 2025
Массовое отравление детей в Мангистау: в регионе внепланово проверят более 70 школьных столовых
Пьяный водитель возил детей на школьном автобусе в СКО
02:53, 27 января 2024
Пьяный водитель возил детей на школьном автобусе в СКО
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: