"Директор уволен": в школьных столовых СКО ищут насекомых
В Северо-Казахстанской области начались проверки школьных столовых после скандала с обнаружением насекомых в еде, сообщает Zakon.kz.
По данным Петропавловск.news, после того, как в еде, предназначенной для учащихся казахской школы-гимназии имени Абая в Петропавловске обнаружили насекомых, директора учебного заведения освободили от должности, а договор с текущим поставщиком питания расторгли.
По поручению акима Северо-Казахстанской области сейчас в регионе и идут проверки всех школьных столовых. Работает межведомственная комиссия, в каждой школе создана бракеражная комиссия с участием родителей под председательством директоров.
"В связи с ненадлежащим контролем со стороны руководства директор специализированной казахской школы-гимназии имени Абая освобожден от занимаемой должности. Начата процедура расторжения договора с предпринимателем, осуществлявшим услуги по организации питания учащихся. В ближайшее время будет объявлен новый конкурс на оказание услуг школьного питания", – прокомментировали в акимате Северо-Казахстанской области.
Ситуация находится на личном контроле акима области.
