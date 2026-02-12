Недропользователей обвинили в имитации казахстанского производства

Депутат Едил Жанбыршин 12 февраля 2026 года на заседании Комитета по вопросам экологии и природопользования в Мажилисе заявил о ненадлежащем контроле за долей казахстанского содержания в сфере недропользования, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам мажилисмена, недропользователи занимаются имитацией казахстанского производства. "Мы знаем, что под видом казахстанских компаний из-за рубежа привозят оборудование и поставляют товары, как будто они производятся здесь. На самом деле это производство Китая или России", – сказал Жанбыршин. Он подчеркнул, что такие случаи есть. "Вы должны ездить, смотреть поставщиков – действительно ли он производит или откуда-то привозит, сборку делает и поставляет, либо просто меняет маркировку. Вы же это не контролируете", – добавил Жанбыршин. Ранее вице-министр энергетики Ерлан Акбаров озвучил сумму задолженности недропользователей по контрактным обязательствам.

