Экономика и бизнес

Недропользователей обвинили в имитации казахстанского производства

Завод, производство, люди на производстве, рабочий, рабочие, цех, фото - Новости Zakon.kz от 12.02.2026 11:32 Фото: akorda.kz
Депутат Едил Жанбыршин 12 февраля 2026 года на заседании Комитета по вопросам экологии и природопользования в Мажилисе заявил о ненадлежащем контроле за долей казахстанского содержания в сфере недропользования, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам мажилисмена, недропользователи занимаются имитацией казахстанского производства.

"Мы знаем, что под видом казахстанских компаний из-за рубежа привозят оборудование и поставляют товары, как будто они производятся здесь. На самом деле это производство Китая или России", – сказал Жанбыршин.

Он подчеркнул, что такие случаи есть.

"Вы должны ездить, смотреть поставщиков – действительно ли он производит или откуда-то привозит, сборку делает и поставляет, либо просто меняет маркировку. Вы же это не контролируете", – добавил Жанбыршин.

Ранее вице-министр энергетики Ерлан Акбаров озвучил сумму задолженности недропользователей по контрактным обязательствам.

Азамат Сыздыкбаев
