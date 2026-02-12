Сенат ратифицировал законы по собственности на курортные объекты и аренде земель в Иссык-Кульской области

Депутаты Сената ратифицировали закон о соглашении между правительствами Казахстана и Кыргызстана по урегулированию прав собственности РК на объекты курортно-рекреационного хозяйства в Иссык-Кульской области и протоколе о внесении в него изменений, передает корреспондент Zakon.kz.

Также депутаты Сената ратифицировали закон о договоре между правительствами Казахстана и Кыргызстана по аренде земельных участков в Иссык-Кульском районе и протоколе о внесении в него изменений, ранее принятый Мажилисом.

Депутат Нурия Ниязова озвучила, что соглашение продлевает до конца 2029 года обязательства казахстанской стороны по модернизации объектов до уровня трех- и четырехзвездочных отелей с круглогодичным режимом работы.

По ее словам, достигнута договоренность о возможности казахстанской стороны привлекать инвесторов. Соглашением устанавливается право собственности РК на четыре объекта – санаторий "Казахстан", Дом отдыха "Самал", спортивно-оздоровительный лагерь "Университет" и спортивно-оздоровительный центр "Олимп".

"Министерством туризма и спорта осуществляются мероприятия по разработке проектно-сметной документации и проектов инвестиционного соглашения на строительство. В соответствии с договором между правительством Республики Казахстан и правительством Кыргызской Республики казахстанской стороне предоставлены во временное возмездное пользование земельные участки сроком на 49 лет общей площадью 58,8 га. Кыргызская сторона гарантирует неприкосновенность арендуемых объектов и обязуется воздерживаться от действий, направленных на их изъятие в государственную собственность", – сообщила она.

25 января 2026 года стало известно, что крупнейший горнолыжный курорт в Центральной Азии строят в горах Иссык-Куля.