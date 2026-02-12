#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
490.58
584.77
6.34
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
490.58
584.77
6.34
Общество

Сенат ратифицировал законы по собственности на курортные объекты и аренде земель в Иссык-Кульской области

Иссык-Куль, озеро, фото - Новости Zakon.kz от 12.02.2026 10:04 Фото: unsplash
Депутаты Сената ратифицировали закон о соглашении между правительствами Казахстана и Кыргызстана по урегулированию прав собственности РК на объекты курортно-рекреационного хозяйства в Иссык-Кульской области и протоколе о внесении в него изменений, передает корреспондент Zakon.kz.

Также депутаты Сената ратифицировали закон о договоре между правительствами Казахстана и Кыргызстана по аренде земельных участков в Иссык-Кульском районе и протоколе о внесении в него изменений, ранее принятый Мажилисом.

Депутат Нурия Ниязова озвучила, что соглашение продлевает до конца 2029 года обязательства казахстанской стороны по модернизации объектов до уровня трех- и четырехзвездочных отелей с круглогодичным режимом работы.

По ее словам, достигнута договоренность о возможности казахстанской стороны привлекать инвесторов. Соглашением устанавливается право собственности РК на четыре объекта – санаторий "Казахстан", Дом отдыха "Самал", спортивно-оздоровительный лагерь "Университет" и спортивно-оздоровительный центр "Олимп".

"Министерством туризма и спорта осуществляются мероприятия по разработке проектно-сметной документации и проектов инвестиционного соглашения на строительство. В соответствии с договором между правительством Республики Казахстан и правительством Кыргызской Республики казахстанской стороне предоставлены во временное возмездное пользование земельные участки сроком на 49 лет общей площадью 58,8 га. Кыргызская сторона гарантирует неприкосновенность арендуемых объектов и обязуется воздерживаться от действий, направленных на их изъятие в государственную собственность", – сообщила она.

25 января 2026 года стало известно, что крупнейший горнолыжный курорт в Центральной Азии строят в горах Иссык-Куля.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Читайте также
Сенат ратифицировал соглашение о либерализации торговли ЕАЭС с Монголией
10:48, Сегодня
Сенат ратифицировал соглашение о либерализации торговли ЕАЭС с Монголией
Казахстан продлит сроки своих обязательств на аренду курортных объектов в Кыргызстане
15:29, 14 января 2025
Казахстан продлит сроки своих обязательств на аренду курортных объектов в Кыргызстане
Казахстанские дома отдыха в Кыргызстане станут отелями – Мажилис ратифицировал соглашение
09:50, 29 декабря 2025
Казахстанские дома отдыха в Кыргызстане станут отелями – Мажилис ратифицировал соглашение
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
"Улытау" провёл контрольный матч на сборах в Турции
11:02, Сегодня
"Улытау" провёл контрольный матч на сборах в Турции
Неприятную информацию для фанатов "Барыса" сообщила КХЛ в день игры со СКА
10:46, Сегодня
Неприятную информацию для фанатов "Барыса" сообщила КХЛ в день игры со СКА
Мировой теннис заинтриговал зрителей перед матчем Рыбакиной против сенсационной канадки
10:32, Сегодня
Мировой теннис заинтриговал зрителей перед матчем Рыбакиной против сенсационной канадки
"Позитивные сигналы": шотландский эксперт назвал лучшие стороны Ислама Чеснокова
10:15, Сегодня
"Позитивные сигналы": шотландский эксперт назвал лучшие стороны Ислама Чеснокова
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: